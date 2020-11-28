Derbinin şifresi 2. yarı

Yarın şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Ezeli rakiplerin bu sezonki istatistiklerine baktığımızda iki takım ikinci yarılarda daha çok gol atıyor.
Ligde oynadığı 9 maçta 17 gol kaydeden Fenerbahçe, bunların 12’sini karşılaşmaların ikinci yarısında buldu. Sarı-Lacivertliler, 46-60. dakikalar arasında 5 gol attı. Sonraki bölümde 3 gol bulan Fenerbahçe, son 15 dakikada ise taraftarlarını 4 kez sevindirdi. Beşiktaş ise ligde 8 maçta attığı 13 golün 7’sini ikinci yarıda kaydetti. İkinci yarının başında 2 gol atan Siyah-Beyazlılar, 61 ve 75. dakikalar arasında 4 gol buldu. Beşiktaş, bir golü de 91. dakikada kaydetti. Siyah-Beyazlılar, son 15 dakikada rakiplerin 6 golüne engel olamadı. Beşiktaş, 3 golü de uzatma dakikalarında yemekten kurtulamadı.
GÖKHAN GÖNÜL MÜJDESİ
Fenerbahçe'desakatlığını atlatan Gökhan Gönül takımla çalışmalara başladı. Deneyimli futbolcunun derbide ilk 11’de görev yapması bekleniyor.
NUMANOĞLU YALANLAMASI
Fenerbahçe, derbinin hakemi Tugay Kaan Numanoğlu’nun Başkan Ali Koç’un şirketinde görev aldığı iddialarını yalanladı.
YALÇIN'A İYİ HABER
Beşiktaş'ta cezalı Ersin ve Dorukhan ile hasta Hasic ve sakat Gökhan Töre derbide forma giyemeyecek. N’Sakala ve Ljajic ise takımla çalışmalara başladı.
Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Trabzonspor, B.B. Erzurumspor'un ardından MKE Ankaragücü'nü de 1-0 mağlup etti. Karadeniz ekibinin golü 45+1'de Lewis Baker'dan geldi.
KISA KISA
• Fırtına, puanını 12'ye yükseltti. Sarı-lacivertli kulüp ise 2 puanla ligin dibine demir attı.
• MKE Ankaragücü, 2010 yılından bu yana Trabzonspor'u mağlup edemiyor.
• Trabzonspor'un 124 günlük deplasman galibiyeti hasreti noktalandı.
• Bordo-mavililer, bu sezon ilk kez üst üste iki maç kazanmış oldu.
Yaz transfer döneminde ismi sık sık Fenerbahçe ile anılan Mısır'ın genç yeteneği Mostafa Mohamed, sarı-lacivertlilere transferi konusunda bir itirafta bulundu.
Yayıncı kuruluş, geçtiğimiz günlerde kulüplerle yaptığı anlaşma sonrası bugün kulüplere aktarılmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'na 200 milyon TL'lik ödeme yaptı.
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, ikinci dönemindeki ilk sınavında FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu 3'üncü hafta maçında Hırvatistan ile karşı karşıya geldi. A Milli Erkek Basketbol Takımı karşılaşmadan 79-62 mağlup ayrıldı. A Milli Takım, gruptaki 4'üncü maçında pazar günü Hollanda ile karşılaşacak.
Teknik direktör Yılmaz Vural, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı.
Milan forması altında özellikle son aylarda başarılı bir performans sergileyen milli yıldız Hakan Çalhanoğlu, Manchester United'a transfer olmak üzere.