Derbinin şifresi 2. yarı

AKŞAM

Pazar günkü kritik derbide karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe ve Beşiktaş ikinci yarıda daha çok gol atıyor. Siyah-Beyazlılar, son bölümde kötü savunma yapıyor.

Yarın şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy’de karşı karşıya gelecek. Ezeli rakiplerin bu sezonki istatistiklerine baktığımızda iki takım ikinci yarılarda daha çok gol atıyor.

Ligde oynadığı 9 maçta 17 gol kaydeden Fenerbahçe, bunların 12’sini karşılaşmaların ikinci yarısında buldu. Sarı-Lacivertliler, 46-60. dakikalar arasında 5 gol attı. Sonraki bölümde 3 gol bulan Fenerbahçe, son 15 dakikada ise taraftarlarını 4 kez sevindirdi. Beşiktaş ise ligde 8 maçta attığı 13 golün 7’sini ikinci yarıda kaydetti. İkinci yarının başında 2 gol atan Siyah-Beyazlılar, 61 ve 75. dakikalar arasında 4 gol buldu. Beşiktaş, bir golü de 91. dakikada kaydetti. Siyah-Beyazlılar, son 15 dakikada rakiplerin 6 golüne engel olamadı. Beşiktaş, 3 golü de uzatma dakikalarında yemekten kurtulamadı.



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