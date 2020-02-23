Derbi ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray (FB-GS) derbi maçı şifresiz mi?

“Derbi ne zaman, hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. FB-GS derbi maçı şifresiz mi? 34 hafta süren Süper Lig’de 23. hafta mücadeleleri gerçekleştiriliyor. Dün oynanan Beşiktaş- Trabzonspor derbisinin ardından sıra Fenerbahçe-Galatasaray maçına geldi. Ezeli rakipler, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek. Haberimiz içerisinden heyecanla beklenilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı için nefesler tutuldu. Derbi ne zaman, hangi kanalda? Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig tüm hızıyla devam ediyor. 34 hafta süren karşılaşmalarda 23. hafta maçları gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam saat 19.00’da karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü var.

FENERBAHÇE GALASATARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar akşamı saat 19.00’da gerçekleşecek. Ezeli rakipler, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

DERBİ HANGİ KANALDA?

Dev mücadele beIN sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli olacak.

LİGDE 126. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 7'si berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

İki takım arasında oynanan son 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Stat Organizasyon Sonuç (FB-GS)

25.10.2015 Şükrü Saracoğlu Süper Lig 1-1

13.04.2016 Türk Telekom Süper Lig 0-0

26.05.2016 Antalya Türkiye Kupası 0-1

20.11.2016 Ülker Süper Lig 2-0

23.04.2017 Türk Telekom Süper Lig 1-0

22.10.2017 Türk Telekom Süper Lig 0-0

17.03.2018 Ülker Süper Lig 0-0

02.11.2018 Türk Telekom Süper Lig 2-2

14.04.2019 Ülker Süper Lig 1-1

28.09.2019 Türk Telekom Süper Lig 0-0