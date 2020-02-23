  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • HABERLER
  • /
  • SPOR HABERLERİ
  • /
  • Derbi ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray (FB-GS) derbi maçı şifresiz mi?
  • 23 Şubat 2020 Pazar 11:08
  • |
  • 23 Şubat 2020 Pazar 11:08

Derbi ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray (FB-GS) derbi maçı şifresiz mi?

Derbi ne zaman, hangi kanalda" Fenerbahçe Galatasaray (FB-GS) derbi maçı şifresiz mi"

Paylaş

“Derbi ne zaman, hangi kanalda?” soruları futbolseverler tarafından araştırılıyor. FB-GS derbi maçı şifresiz mi? 34 hafta süren Süper Lig’de 23. hafta mücadeleleri gerçekleştiriliyor. Dün oynanan Beşiktaş- Trabzonspor derbisinin ardından sıra Fenerbahçe-Galatasaray maçına geldi. Ezeli rakipler, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek. Haberimiz içerisinden heyecanla beklenilen Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ile ilgili merak edilenlere ulaşabilirsiniz.

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı için nefesler tutuldu. Derbi ne zaman, hangi kanalda? Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Süper Lig tüm hızıyla devam ediyor. 34 hafta süren karşılaşmalarda 23. hafta maçları gerçekleştiriliyor. Fenerbahçe ve Galatasaray bu akşam saat 19.00’da karşı karşıya gelecek.  Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 111 yıllık rekabette, galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü var.

FENERBAHÇE GALASATARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi 23 Şubat Pazar akşamı saat 19.00’da gerçekleşecek. Ezeli rakipler, Süper Lig'de yapacakları derbiyle tarihte 391. kez karşı karşıya gelecek.

DERBİ HANGİ KANALDA?

Dev mücadele beIN sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Maç şifreli olacak.

LİGDE 126. SINAV

Fenerbahçe ile Galatasaray, 62. sezonu oynanan lig tarihinde 125 kez karşılaştı.

Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 50-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 42 maç da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında sarı-lacivertliler 157, sarı-kırmızılılar ise 119 gol kaydetti.

SON 10 RESMİ MAÇ

İki takım arasında oynanan son 10 resmi maçın 7'si berabere tamamlandı.

Rekabetteki son 10 karşılaşmada Fenerbahçe 2, Galatasaray 1 kez galip geldi, taraflar 7 maçta birbirlerine üstünlük sağlamayı başaramadı.

İki takım arasında oynanan son 5 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Taraflar arasındaki son 10 derbide alınan sonuçlar şöyle:

Tarih      Stat        Organizasyon    Sonuç (FB-GS)

25.10.2015          Şükrü Saracoğlu               Süper Lig             1-1

13.04.2016          Türk Telekom    Süper Lig             0-0

26.05.2016          Antalya                Türkiye Kupası  0-1

20.11.2016          Ülker     Süper Lig             2-0

23.04.2017          Türk Telekom    Süper Lig             1-0

22.10.2017          Türk Telekom    Süper Lig             0-0

17.03.2018          Ülker     Süper Lig             0-0

02.11.2018          Türk Telekom    Süper Lig             2-2

14.04.2019          Ülker     Süper Lig             1-1

28.09.2019          Türk Telekom    Süper Lig             0-0

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

İtalya liglerinde Koronavirüs paniği yaşanıyor! Maçlar ertelendi...

title

Felipe Melo: 'Kadıköy'de kaldırdığımız şampiyonluk kupası unutulmaz'

title

İsveç - Türkiye maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kavga Ediyormuş Gibi Yapan Taraftarlardan Polis Memuruna Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

SPOR GÜNDEMİ

1,2 milyarlık derbi
1,2 milyarlık derbi

1,2 milyarlık derbi

Sezonun en kritik maçlarından biri bugün oynanacak. Bütün ihtimaller bir yana ezeli rakiplerin değeri dudak uçuklatıyor. Milyon euroluk ayaklar, dev randevuda takımlarının galibiyeti için her şeyi yapacak.

Trabzonspor 90+1'de puanı kaptı
Trabzonspor 90+1'de puanı kaptı

Trabzonspor 90+1'de puanı kaptı

Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Konuk ekip 90+1'de attığı golle 1 puanı kaptı.

Alen Markaryan: 'Canı çıksın o topun'
Alen Markaryan: 'Canı çıksın o topun'

Alen Markaryan: 'Canı çıksın o topun'

Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşmasını kaleme aldı. Markaryan, siyah beyazlı takımın güzel oyununa değindi.

'Bu gamsızdan bir an önce kurtulun'
'Bu gamsızdan bir an önce kurtulun'

'Bu gamsızdan bir an önce kurtulun'

Yazarımız Gürkan Ata, Beşiktaş-Trabzonspor maçını kaleme aldı. Ata, Karadeniz ekibinin İngiliz yıldızı Sturridge'i eleştirdi.

Eski futbolculardan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu
Eski futbolculardan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu

Eski futbolculardan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu

Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kala heyecan dorukta... İki takımın formasını giymiş isimlerden Fatih Akyel ile Emre Aşık ve sarı kırmızılıların eski futbolcularından Kerem İnan ile Hasan Kabze Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Dev maç sonrası Haaland'dan Sörloth'a sürpriz mesaj
Dev maç sonrası Haaland'dan Sörloth'a sürpriz mesaj

Dev maç sonrası Haaland'dan Sörloth'a sürpriz mesaj

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'un, Vodafone Park'ta Beşiktaş ile oynadığı maç nefesleri kesti. Bordo mavili takımın gol makinesi Alexander Sörloth'un iki golüyle Trabzonspor dev maçtan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Karşılaşma sonrası Norveçli yıldıza, vatandaşı Erling Haaland'dan sürpriz bir mesaj geldi.

Sergen bombayı patlattı: Seneye bizimle olmayacak
Sergen bombayı patlattı: Seneye bizimle olmayacak

Sergen bombayı patlattı: Seneye bizimle olmayacak

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-2 biten Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.