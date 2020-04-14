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  • Denizlispor'un devre arasında kadrosuna kattığı Özgür Çek, takımın vazgeçilmezi oldu
  • 14 Nisan 2020 Salı 14:01
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  • 14 Nisan 2020 Salı 14:01

Denizlispor'un devre arasında kadrosuna kattığı Özgür Çek, takımın vazgeçilmezi oldu

Denizlispor'un devre arasında kadrosuna kattığı Özgür Çek, takımın vazgeçilmezi oldu

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Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da devre arasında takıma katılan 4 oyuncudan en fazla süre alan isim Özgür Çek oldu.

Ocak ayında Kasımpaşa’dan Ben Youssef ve Özgür, Trabzonspor’dan Ogenyi Onazi ile Bodrumspor’dan Muhammed Özkal’ı kadrosuna dahil eden yeşil-siyahlılarda sol bek Özgür 7 maçta forma giyip 423 dakika sahada kalarak yeni transferler arasında en çok forma giyen isim oldu. Tecrübeli futbolcuyu, 6 maçta 259 dakika görev alan Onazi takip etti. Nijeryalı orta saha, bu karşılaşmalarda 1 asist yapma başarısı gösterdi.

BEN YOUSSEF HAYAL KIRIKLIĞI

Yeşil-siyahlı ekibin, Kasımpaşa'dan kadrosuna kattığı Syam Ben Youssef ise hayal kırıklığı yarattı. Savunmaya ilaç olması beklenen 31 yaşındaki savunmacı, yeni takımıyla sadece 2 maçta forma giyebildi. Tunuslu oyuncu, bu maçlarda 180 dakika sahada kaldı. Ege ekibinin genç oyuncusu Muhammet Özkal ise, kariyerindeki ilk Süper Lig maçında sonradan oyuna girip Galatasaray’a gol atmayı başardı. Devre arası takıma katılanlar arasında en az süreyi alan 20 yaşındaki stoper, 2 maça çıkıp, 31 dakika oynayabildi.

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