Denizlispor'da futbolculara Konyaspor maçı öncesi 6 milyon lira ödeme yapıldı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlisporlu futbolculara İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi 6 milyon lira ödeme yapıldığı bildirildi.

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Yavuz Cinkaya, yaptığı yazılı açıklamada, takımda hazırlıklar sürerken yönetimin de futbolcuların alacaklarını ödemeyi sürdürdüğünü kaydetti.



Cinkaya, kulüp başkanı Ali Çetin ve yönetim kurulu üyelerinin 20 gün önce aralarında yaklaşık 10 milyon lira para toplayarak ödeme sorununu ortadan kaldırdığını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Pandemi, tüm sektörler gibi futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Ancak biz tüm olumsuzluklara rağmen mazeret üretmeden gece gündüz çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Ödemeleri zamanında yapmanın gayreti içerisindeyiz. Hafta sonu oynayacağımız İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi futbolcularımıza yaklaşık 6 milyon lira tutarında ödemelerini bugün yaptık. Biz yönetim olarak mali disiplinden taviz vermeden ve imkanlarımızı sonuna kadar zorlayarak üzerimize düşeni yapmanın gayreti içerisindeyiz."

Denizlispor'da hiç kimsenin alacağının kalmayacağının herkes tarafından bilinmesi gerektiğini ifade eden Cinkaya, Konyaspor maçını kazanarak sportif anlamda da çıkışa geçmeyi umduklarını ve birlik beraberlik içerisinde daha güzel günler yaşayacaklarına inandıklarını da bildirdi.