Denizlispor'da forma giyen Ogenyi Onazi'den 'evde kal' çağrısı

SPOR GÜNDEMİ

'Sporcumuzun ikinci test sonuçları geldi' 'Sporcumuzun ikinci test sonuçları geldi' Fenerbahçe, milli boksör Serhat Güler'in ikinci koronavirüs testinin negatif çıktığını ve sporcunun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.

Ligler iptal edildi, bu sezon şampiyon yok! Ligler iptal edildi, bu sezon şampiyon yok! İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lig seviyesinde olan Ulusal Kuzey ve Güney Ligleri ile daha alt seviyede olan liglerde sezonun iptal edildiğini ve herhangi bir şampiyon belirlenmeyeceğini açıkladı.

Merih Demiral'dan örnek davranış! 2000 aileye... Merih Demiral'dan örnek davranış! 2000 aileye... Milli futbolcumuz Merih Demiral, eğitimine evinden devam edip fotoğraf gönderen 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini, ayrıca koronavirüse rağmen evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.

Ryan Babel'den Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı Ryan Babel'den Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun mesajı Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak Hollanda ekiplerinden Ajax'a transfer olan Ryan Babel, İstanbul'da bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Galatasaray 2'nci Başkanı Abdurrahim Albayrak'a sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla geçmiş olsun mesajını iletti.

Cedi Osman'dan 'evde kal' çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma Cedi Osman'dan 'evde kal' çağrısına uyan 5 kişiye imzalı milli forma Amerikan Basketbol Ligi'nde Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısına destek verdi.

Başakşehir'in test sonuçları belli oldu Başakşehir'in test sonuçları belli oldu Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.