Denizlispor yaklaşık 16 yıldır Fenerbahçe'yi yenemiyor

SPOR GÜNDEMİ

Müjde! Taraftarların gözü bu haberdeydi Müjde! Taraftarların gözü bu haberdeydi Hafta içi yapılan antrenmanda ayağı burkulan ve ertesi günkü idmana katılamayan Taylan Antalyalı, Hatayspor maçında da takımını yalnız bırakmak istemiyor. Başarılı futbolcu, özel bir bandajla sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Belözoğlu sazı eline aldı! Tesislere geldi ve... Belözoğlu sazı eline aldı! Tesislere geldi ve... Kadıköy'deki derbide Beşiktaş'a mağlup olan Fenerbahçe'de Denizlispor maçı öncesi sportif direktör Emre Belözoğlu dümene geçti. Belözoğlu, tesislerde futbolcularla bir araya gelerek motivasyon konuşması yaptı.

Nainggolan'da son dakika! G.Saray... Nainggolan'da son dakika! G.Saray... Yaz ayı transfer döneminde Galatasaray'ın da gündemine gelen Radja Nainggolan, Cagliari'ye dönme hazırlığında.

Erol Bulut resmen açıkladı: Denizlispor maçıyla birlikte... Erol Bulut resmen açıkladı: Denizlispor maçıyla birlikte... Kadıköy'de Beşiktaş'a 4-3 mağlup olarak ağır bir yara alan Fenerbahçe, bu hafta deplasmanda Denizlispor ile karşılaşacak. Teknik direktör Erol Bulut, zorlu maç öncesi yaptığı açıklamada “Galibiyet serisi başlatıp yeni bir döneme gireceğiz” ifadelerini kullandı.

'İdman yapacak takım bulamazsın' sözleri Diagne'yi kamçıladı 'İdman yapacak takım bulamazsın' sözleri Diagne'yi kamçıladı Çaykur Rize maçında hat-trick yapan ve son iki haftadır iyi futboluyla dikkat çeken Mbaye Diagne'deki değişimin sırrı ortaya çıktı. Senegalli forvet, Teknik Direktör Fatih Terim'in son uyarısıyla kendine geldi.