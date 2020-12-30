Damien Comolli'den Fenerbahçe itirafı

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Eski Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli, sarı-lacivertlilerden ayrılığına ilişkin konuştu.

Ligue 2 ekibi Toulouse'un başkanı Damien Comolli, Fransa'dan Ladepeche'ye Fenerbahçe günleri hakkında açıklama yaptı.

Damien Comolli, Türkiye günleri için, "Ocak ayında hâlâ Fenerbahçe ile Türkiye'de şampiyon olacağımıza inanıyordum ancak olamayınca kulüp artık patlama noktasına gelmişti, bu yüzden ben de istifa ettim." sözlerini kullandı.

"24 SAATİM FUTBOL"

Comolli, ayrıca, "Futbola aşık bir adamım. Bence futbol %95 stres, %5 zevk ama %5 daha ağır basıyor. O %5'ten aldığım zevk, %95'i unutturuyor. Günün 24 saati futbol ile yaşıyorum." şeklinde konuştu.

"DOĞRU PLANLAMA ÖNEMLİ"

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü ayrıca, "Bir Belçikalı ve Hollandalıyı işe aldığınızda, aynı seviyedeki bir Fransızdan beş kat daha ucuza mal oluyorlar. Doğru planlama yaparak doğru stratejileri belirlemek zorundayım." dedi.