Damien Comolli, Fenerbahçe'den Zanka, Frey ve Zajc'ı Toulouse'a istiyor

Fransa 2'nci ligine düşürülen Toulouse'u satın almak isteyen Amerikan yatırım fonunun temsilcisi olan Damien Comolli, sarı-lacivertlileri sevindirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor.
Damien Comolli'nin transfer listesinde Fenerbahçe'den üç isim yer alıyor.
Toulouse'a CEO olması beklenen Comolli; Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı transfer etmek istiyor.
Sarı-lacivertli yönetim, resmi teklif gelmesi halinde üç isimle de yolları ayırmaya sıcak bakıyor.
(Takvim)
Galatasaray, Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'ın imza bedelini hesaplarına geçti. DG Sivasspor'la mukaveleleri sezon sonunda bitecek olan iki futbolcu için Fenerbahçe de harekete geçmişti. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, 500'er bin euroluk imza paralarını ödedi ve iş bitti.
Milli yıldız, gelecekteki kariyeri ile ilgili net kararını verdi. 31 yaşındaki oyuncu Sarı-Lacivertli formayı giymek istediğini Fenerbahçe yönetimine iletti. İdareciler ise Nuri Şahin'e geri dönüş yapacak.
Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş, listede yer alan Volkan Babacan, Begovic ve Fabri'yi ikinci plana iterek Sinan Bolat'ta karar kaldı. İmza parasındaki pürüz de giderilirse transfer mutlu sonla bitecek.
Yuto Nagatomo ile ayrılık kararı alan Galatasaray, Göztepe ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki sol bek Berkan Emir'i transfer etmek istiyor.
Fransa Ligue 2'ye düşürülen Toulouse'un başına geçmeye hazırlanan Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, Sarı-Lacivertlilerden Mathias Zanka, Michael Frey ve Miha Zajc'ı Fransız ekibine transfer etmek istiyor.
Liglerin tatil edildiği 19 Mart'tan bu yana doğru dürüst kazanç olmamasına karşın 3.5 milyon Euro temin eden Galatasaray yönetimi, bu parayı geçen hafta futbolculara dağıttı.
Fenerbahçe'nin gözden çıkardığı deneyimli sağ bek Mauricio Isla tercihini yaptı. Sarı-lacivertli ekiple olan kontratı sezon sonunda bitecek olan Şilili futbolcunun yeni adresi Arjantin olacak.