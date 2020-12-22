Cüneyt Çakır'dan Serdar Tatlı'ya: Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum

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Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'ye deplasmanda 3-1 mağlup olduğu maçın 63. dakikasında Pelkas'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle VAR'dan dönmüştü. Daha sonra pozisyonu inceleyen karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır'ın MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı arayarak “Daha sonra pozisyona baktım ve bu golde ofsayt yok. Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum” dediği iddia edildi.

Gaziantep deplasmanından 3-1'lik yenilgiyle ayrılan Fenerbahçe, 90 dakika sonunda özellikle bir pozisyon için isyan etmişti. Karşılaşmanın 2-1 olduğu 63. dakikada ağları havalandıran Pelkas'ın sevinci VAR'dan gelen uyarının ardından yarım kalmıştı.



ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Orta hakem Cüneyt Çakır, VAR hakemi Mete Kalkavan'ın talimatından sonra ofsayt gerekçesiyle golü iptal etmişti. VAR'ın uyarısının ardından pozisyonu izlemeden karar veren Çakır için flaş bir iddia ortaya atıldı.

“BİR DAHA METE KALKAVAN’LA ÇALIŞMAK İSTEMİYORUM”

Pozisyonun tekrarını izledikten sonra MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı aradığı ileri sürülen Çakır'ın, şu sözleri kullandığı belirtildi:

"Daha sonra pozisyona baktım ve bu golde ofsayt yok. Bir daha Mete Kalkavan'la çalışmak istemiyorum."

POZİSYONU İZLEMEDİĞİ İÇİN PİŞMAN OLDU

Çakır'ın VAR'ın gol için ofsayt tespitinin ardından pozisyonun tekrarını izlemediği için pişman olduğu öğrenilirken, MHK Başkanı'nın FIFA kokartlı hakeminin serzenişine, "Durumu değerlendireceğiz" karşılığını verdiği ifade edildi.

PİŞMANLIĞINI SERDAR TATLI’YA İLETTİ

Gaziantep karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından Fenerbahçe cephesinin en çok tepki gösterdiği pozisyon Pelkas'ın ofsayt gerekçesiyle iptal edilen golüydü. Maçın hakemi Cüneyt Çakır, VAR'dan gelen uyarı sonrası verdiği karar nedeniyle pişman olduğunu MHK Başkanı Serdar Tatlı'ya ilettiği iddia edildi.