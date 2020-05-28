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aksam.com.tr
  • 28 Mayıs 2020 Perşembe 20:21
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Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyurdu: İşte spor alanında alınan iki yeni karar

Cumhurbaşkanı Erdoğan resmen duyurdu: İşte spor alanında alınan iki yeni karar

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası kısıtlamalarla ilgili açıklama yaptı. Yeni alınan kararları açıklayan Erdoğan, spor alanında alınan iki yeni kararı da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, bireysel sporlarla ilgili sınırlamaların kaldırıldığını ve hipodromların da 10 Haziran'dan itibaren faaliyete geçebileceğini duyurdu.

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