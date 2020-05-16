CSKA Moskova'nın doktoru Roman Abzhelilov, koronavirüsten hayatını kaybetti

CSKA Moskova Basketbol Takımı Doktoru Roman Abzhelilov, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. 44 yaşındaki doktor, iki çocuk babasıydı.

Rus ekibi CSKA Moskova, Roman Abzhelilov'un vefat haberiyle sarsıldı. CSKA Moskova'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, takım doktoru Roman Abzhelilov'un corona virüs hastalığından dolayı vefat ettiği belirtildi.



Rus ekibi, Abzhelilov'un ölümü ile ilgili de taziye mesajı yayımlayarak üzüntülü olduklarını ifade etti. İki çocuk babası olan Abzhelilov, 44 yaşındaydı.

CSKA Moskova ayrıca aileye yardım yapılabilmesi için banka hesap bilgilerini de paylaştı.