  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:04
  • |
  • 16 Mayıs 2020 Cumartesi 15:04

CSKA Moskova'nın doktoru Roman Abzhelilov, koronavirüsten hayatını kaybetti

CSKA Moskova'nın doktoru Roman Abzhelilov, koronavirüsten hayatını kaybetti

Paylaş

CSKA Moskova Basketbol Takımı Doktoru Roman Abzhelilov, koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi. 44 yaşındaki doktor, iki çocuk babasıydı.

Rus ekibi CSKA Moskova, Roman Abzhelilov'un vefat haberiyle sarsıldı. CSKA Moskova'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, takım doktoru Roman Abzhelilov'un corona virüs hastalığından dolayı vefat ettiği belirtildi.

Rus ekibi, Abzhelilov'un ölümü ile ilgili de taziye mesajı yayımlayarak üzüntülü olduklarını ifade etti. İki çocuk babası olan Abzhelilov, 44 yaşındaydı.

CSKA Moskova ayrıca aileye yardım yapılabilmesi için banka hesap bilgilerini de paylaştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Danimarka'da futbolcuların sözleşme süreleri 31 Temmuz'a kadar uzatıldı

title

Hasan Hüseyin Acar: Bence TFF'nin devam kararı yanlış, herkeste korku var

title

Bülent Uygun: Biz 19 gündür çalışıyoruz, oyuncularımdan gayet memnunum

Beşiktaş'ta 8 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı!

SPOR GÜNDEMİ

Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi
Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi

Nihat Özdemir ligler için yeni tarih verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Ayrılığı kendisi açıkladı! 'Ülkeme dönüyorum'
Ayrılığı kendisi açıkladı! 'Ülkeme dönüyorum'

Ayrılığı kendisi açıkladı! 'Ülkeme dönüyorum'

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauricio Isla, “Eğer Şili'den bir teklif gelirse bu teklifi değerlendirmek isterim. Ülkemde olmak isterim” dedi.

'Anlaştık' dediği teknik direktör ortaya çıktı
'Anlaştık' dediği teknik direktör ortaya çıktı

'Anlaştık' dediği teknik direktör ortaya çıktı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni hocayla ilgili adresi verdi: “Teknik Direktör konusunda çalışmalarımız sürüyor. 40-50 yaşları arasında, aç, çok çalışkan ve disiplinli bir teknik adamla anlaşacağız. Görüşmelerimiz devam ediyor.”

Sergen'den Gökhan ve Caner kararı! Bizzat açıkladı
Sergen'den Gökhan ve Caner kararı! Bizzat açıkladı

Sergen'den Gökhan ve Caner kararı! Bizzat açıkladı

Başkan Ahmet Nur Çebi dahil 9 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrasında Beşiktaş'ta gündem bir anda değişirken teknik direktör Sergen Yalçın hem yol haritaları hem de takımdaki gelecekleri merak edilen oyuncuların durumu ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Fener Muriqi'in yerini onunla dolduruyor! 29 maçta 19 gol
Fener Muriqi'in yerini onunla dolduruyor! 29 maçta 19 gol

Fener Muriqi'in yerini onunla dolduruyor! 29 maçta 19 gol

Hırvat basını, Fenerbahçe'nin Vedat Muriqi'i yüksek bir bedelle satması halinde Kosovalı golcünün yerini Osijek'in forveti Mirko Maric ile dolduracağını yazdı.

Cimbom rakamı duyunca anında masadan kalktı
Cimbom rakamı duyunca anında masadan kalktı

Cimbom rakamı duyunca anında masadan kalktı

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, gündemine aldığı 19 yaşındaki orta saha Mohammed Kudus'un transferinden vazgeçti. Ganalı genç yıldızın kulübü Nordsjaelland, transfer için 8 milyon Euro isteyince Cimbom anında masadan kalktı.

G.Saray derken Hasan Ali'ye sürpriz talip
G.Saray derken Hasan Ali'ye sürpriz talip

G.Saray derken Hasan Ali'ye sürpriz talip

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'a Galatasaray ve Medipol Başakşehir'den ciddi teklifler var.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.