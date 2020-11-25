Cristiano Ronaldo Messi'nin rekoruna ortak oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Juventus, yenik duruma düştüğü maçta Ferencvaros'u 2-1 mağlup etti. Barcelona ile son 16 turunu garantileyen İtalyan ekibinde Cristiano Ronaldo, yeni bir rekora ortak oldu.
İtalya'daki gecede takımının beraberlik golünü kaydeden Ronaldo, Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarında 70 gole ulaştı ve Messi'yle rekoru paylaştı.
131 golle Devler Ligi tarihinin en golcü ismi olan 35 yaşındaki futbolcu, Covid-19 karantinası nedeniyle kaçırdığı 2 maçın ardından bu sezonki ilk golünü attı.
Ronaldo geçtiğimiz günlerde Portekiz Milli Takımı adına 100. golünü atarak Ali Daei’nin (İran) ardından milli takım formasıyla 100 gol barajına ulaşan ikinci erkek futbolcu oldu.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, maç sonuna ilave edilen dakikaya itirazı haklı çıktı. Öyle ki mücadele oynanmayan süre 10 dakika 42 saniye idi.
Hes Kablo Kayserispor'la 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yedeklerin performansından memnun kalmadı. Ocakta ve sezon sonunda büyük bir operasyon var.
Beşiktaş'ta derbi öncesi stoper hattındaki sorunlar devam ediyor. Sakatlığı bulunan Welinton dev maçta forma giyemeyecek. İzolasyon süreci henüz bitmeyen Vida da büyük olasılıkla Kadıköy'de görev yapamayacak.
Teknik Direktör Erol Bulut, ilk 11'ini kurarken kaleci Altay, stoper Tisserand ve orta sahada Luiz Gustavo'dan vazgeçmek istemiyor. Adeta sarı-lacivertli takımın omurgasını oluşturan ve formayı tamamen kapan bu futbolcuların şu an için herhangi bir alternatifi bulunmuyor.
Arsenal'in 40 milyon euroyu gözden çıkardığı milli futbolcumuzla ilgili menajeri Adem Cebeci, "Net rakamı ben veremem. Ancak bence ona paha biçilemez." dedi.
Süper Lig'de yoluna doludizgin devam eden Fenerbahçe'de dün kupa mesaisi vardı. Kadıköy'de Sivas Belediyespor'u konuk eden sarı lacivertliler, karşılaşmayı 4-0'lık skorla kazanıp üst tura çıkarken, yeni transfer Samatta'nın oyundan çıktıktan sonraki hali dikkat çekti.