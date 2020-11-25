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aksam.com.tr
  • 25 Kasım 2020 Çarşamba 09:44
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Cristiano Ronaldo Messi'nin rekoruna ortak oldu

Cristiano Ronaldo Messi'nin rekoruna ortak oldu

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NTV Spor

Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu Cristiano Ronaldo, yeni bir rekora daha imza attı.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Juventus, yenik duruma düştüğü maçta Ferencvaros'u 2-1 mağlup etti. Barcelona ile son 16 turunu garantileyen İtalyan ekibinde Cristiano Ronaldo, yeni bir rekora ortak oldu.

İtalya'daki gecede takımının beraberlik golünü kaydeden Ronaldo, Şampiyonlar Ligi iç saha maçlarında 70 gole ulaştı ve Messi'yle rekoru paylaştı.

131 golle Devler Ligi tarihinin en golcü ismi olan 35 yaşındaki futbolcu, Covid-19 karantinası nedeniyle kaçırdığı 2 maçın ardından bu sezonki ilk golünü attı.

Ronaldo geçtiğimiz günlerde Portekiz Milli Takımı adına 100. golünü atarak Ali Daei’nin (İran) ardından milli takım formasıyla 100 gol barajına ulaşan ikinci erkek futbolcu oldu.

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