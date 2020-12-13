Cristiano Ronaldo 6 gol daha atarsa tarihin en iyisi olacak

Juventus'un Serie A'da Genoa'yı 3-1 yendiği maçta golünü atan Cristiano Ronaldo, tarihin en iyisi olma hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.
Tarihin en çok gol atan futbolcular listesinde 3’üncü sırada bulunan Ronaldo’nun zirveye çıkmasına ise 6 gol kaldı.
759 gollü Josef Bican ve 757 gollü Pele'nin ardından gelen Ronaldo, 754 golde bulunuyor. Ronaldo, 6 gol daha atması halinde resmi maçlarda en çok gol atan futbolcu olarak tarihe geçecek.
Aynı zamanda 2000'li yıllarda 5 büyük ligde 400 galibiyete ulaşan ilk oyuncu olan Cristiano Ronaldo, 2020 yılındaki ise 42. golünü attı.
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