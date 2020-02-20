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aksam.com.tr
  • 20 Şubat 2020 Perşembe 10:40
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  • 20 Şubat 2020 Perşembe 10:40

Cleveland Cavaliers'ta başantrenör John Beilein istifa etti

Cleveland Cavaliers'ta başantrenör John Beilein istifa etti

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, başantrenör John Beilein ile yollarını ayırdı.

NBA'in internet sitesinde yer alan açıklamada, Cavaliers'ın geçen sezon sonu takımın başına getirdiği Beilein'in görevinden ayrıldığı bildirildi.

ABD'de kolej basketbolunun önemli antrenörleri arasında yer alan 67 yaşındaki Beilein, Cavaliers ile anlaşarak ilk NBA deneyimini yaşamıştı.

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