Çifte kupa istiyoruz!

AKŞAM
Trabzonspor, Göztepe deplasmanında 3 puan için canını dişine taktı. Mücadele 2-1 Karadeniz ekibinin üstünlüğüyle devam ederken, sakatlanma pahasına üçüncü golü atan Abdülkadir Ömür, takımını rahatlatan isim oldu. Golden sonra sahayı sedyeyle terk eden Abdülkadir şöyle konuştu: “Bizim için gerçekten zor maçtı. Diri takım, iyi başlamıştık. Kırmızı karttan sonra bayağı zorlandık. Altın değerinde 3 puandı. Çok iyi çalıştık. Bir hayalimiz hedefimiz var. Hem ligde hem de kupada şampiyon olmak istiyoruz. Golü attığım pozisyonda kramp girdi. Yarın (bugün) MR’a gideceğiz, MR’dan sonra belli olacak.” Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ise “Hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Lütfen, emek var ortada, mücadele var. Herkesin hakkı var. Kararları daha sağlıklı olmalı” dedi.
KARANTİNADA ÇOK ÇALIŞTIK
Trabzonspor'un penaltıdan ikinci golünü atan Ekuban, “Karantina sürecinde bir önceki formumuzu korumak için çok çalıştık ve liderliğimizi devam ettirdik. Dünyanın normale dönmesi için bizim de normale dönmemiz gerekiyordu” dedi.
SİYAHİLER DURMUYOR
- Ekuban’ın Süper Lig’de çıktığı son dört deplasman maçındaki performansı: 2 gol, 2 asist. 4
- Ligde oynadığı son iki sezonda Trabzon formasıyla en fazla gol atan (21) ve asist yapan (16) oyuncu Nwakaeme.
Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 3 ay ara verilen Süper Lig bu akşam tekrar başlıyor. Lig lideri Trabzonspor, zorlu Göztepe deplasmanına konuk oluyor.
Koronavirüs salgını sebebiyle uzun süre ara verilen Süper Lig bu akşam yeniden başlıyor. Ligdeki son 6 maçından 3 puan alamayan Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u konuk ediyor.
Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm takıma teşekkür etti.
Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, geriden gelerek maçı çevirmelerinin önemine değindi.
Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, şanssız bir mağlubiyet yaşadıklarını belirtti.
Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, Trabzonspor karşılaşmasında takımının sahadaki görüntüsünün kendisini büyük hayal kırıklığına uğrattığını bildirdi.
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un Avrupa kupalarından 1 yıl men edilmesine ilişkin, "CAS'a kapsamlı bir başvuru yapıyoruz. Hukuki süreç başladı." dedi.