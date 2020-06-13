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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 08:00
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Çifte kupa istiyoruz!

Çifte kupa istiyoruz!

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3. golü atıp, sakatlanan ve bugün MR'ı çekilcek olan Abdülkadir, “Bir hayalimiz var. Çifte kupa istiyoruz” dedi.

AKŞAM

Trabzonspor, Göztepe deplasmanında 3 puan için canını dişine taktı. Mücadele 2-1 Karadeniz ekibinin üstünlüğüyle devam ederken, sakatlanma pahasına üçüncü golü atan Abdülkadir Ömür, takımını rahatlatan isim oldu. Golden sonra sahayı sedyeyle terk eden Abdülkadir şöyle konuştu: “Bizim için gerçekten zor maçtı. Diri takım, iyi başlamıştık. Kırmızı karttan sonra bayağı zorlandık. Altın değerinde 3 puandı. Çok iyi çalıştık. Bir hayalimiz hedefimiz var. Hem ligde hem de kupada şampiyon olmak istiyoruz. Golü attığım pozisyonda kramp girdi. Yarın (bugün) MR’a gideceğiz, MR’dan sonra belli olacak.” Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ise “Hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Lütfen, emek var ortada, mücadele var. Herkesin hakkı var. Kararları daha sağlıklı olmalı” dedi.

Korona değil Karadeniz fırtınası! 1-3

KARANTİNADA ÇOK ÇALIŞTIK

Trabzonspor'un penaltıdan ikinci golünü atan Ekuban, “Karantina sürecinde bir önceki formumuzu korumak için çok çalıştık ve liderliğimizi devam ettirdik. Dünyanın normale dönmesi için bizim de normale dönmemiz gerekiyordu” dedi.

Göztepe-Trabzonspor maçından notlar

SİYAHİLER DURMUYOR

- Ekuban’ın Süper Lig’de çıktığı son dört deplasman maçındaki performansı: 2 gol, 2 asist. 4 

- Ligde oynadığı son iki sezonda Trabzon formasıyla en fazla gol atan (21) ve asist yapan (16) oyuncu Nwakaeme.

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