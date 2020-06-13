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  • Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: "Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum"
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 00:57
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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: "Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum"

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir: "Takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum"

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Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, tüm takıma teşekkür etti.

Oyuncuların verdikleri görevleri yerine getirdiğini aktaran Çimşir, şöyle konuştu:

"Uzun, 3 ay bir aradan sonra oynanan futbol bence gayet olumluydu. Oyunu 2'ye ayırmak gerekiyor. 11-11 olan ve 11'e 10 olan olarak. Bence ikisini de takım halinde iyi oynadığımızı düşünüyorum. 11-11 olan bölümde skoru daha çok artırabilirdik. Daha rahat kendimize avantaj sağlayabilirdik. Sonrasında eksik kalmamıza rağmen arkadaşların ortaya koyduğu çok büyük bir mücadele var. 10 kişi nasıl, ne şekilde oynanır onu da bence gayet yerinde ve başarılı şekilde uyguladığımızı düşünüyorum. Tabii geri kalan 7 hafta var. Kazanmış bir takımın teknik direktörü olarak hakemlerin biraz daha dikkat etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ortada emek, mücadele var. Verdikleri kararlarda daha sağlıklı ve sağduyulu olurlarsa sevinirim."

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