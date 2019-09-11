Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7617
  • 6,3412
  • 276.432
  • 101960
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Cenk Tosun UEFA'nın anketinde

Cenk Tosun UEFA'nın anketinde

Cenk Tosun UEFA'nın anketinde

UEFA, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO2020) elemelerinde en iyi performansı sergileyen futbolcu anketinde Cenk Tosun'a da yer verdi.

UEFA'nın şampiyonayla ilgili Twitter hesabından başlatılan ve "En iyi bireysel performans kimindi?" sorusunun yöneltildiği ankette, milli futbolcu Cenk Tosun'un yanı sıra Portekizli Cristiano Ronaldo, İngiliz Jadon Sancho ve Kosovalı Valon Berisha yer aldı.

Anketin sonuçları yarın belli olacak.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Hilal Cebeci itiraf etti! Meğer 6 yıl önce...
Geçen ay boşanmışlardı... Flaş hamle!
Düğünün ardından hastanelik oldu
Arda Turan ve Berkay'dan peş peşe açıklamalar!
Aslıhan Doğan Turan'dan dava hakkında ilk paylaşım
<p>Rusya’nın Tümen şehrinde 2 kadın araçlarını ücretli bir otoparka yerleştirdikten sonra şehir merk

Ücretli Olduğunu Sandıkları Otoparkın Bariyerini Kırdılar

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en tehlikeli yolu'nda nefes kesen gösteri

Evlenmeden önce cevabı aranan 7 soru!