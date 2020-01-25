Çaykur Rizespor'da Joseph Attamah'ın sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedildi

Yapılan açıklama şu şekilde:
“Kulübümüz sezon başı transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Joseph Attamah ile karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sözleşmesi fesih edilmiştir.
Kulübümüze verdiği hizmetlerinden dolayı kendisine teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz.”
Abdullah Avcı, Beşiktaş'la yollarını ayırmasının ardından kendisine ait internet sitesinden bir veda mesajı paylaştı.
TFF ve futbol kulüpleri merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajları yayımladı.
Süper Lig'in 19. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Elazığ depremi nedeniyle hafta sonu maçlarında saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
SÜPER Lig'in 19'uncu haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda Göztepe ile karşılaşacak Beşiktaş, İzmir'e geldi.
Çaykur Rizespor, Medipol Başakşehir'den kiralanan Joseph Attamah'ın sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Gaziantep FK, son olarak Belenenses forması giyen orta saha oyuncusu Andre Sousa ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.