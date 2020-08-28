Çaykur Rizespor, ünlü golcü Loic Remy ile sözleşme imzaladı

Fransız forvet Loic Remy, Çaykur Rizespor için gecenin geç saatlerinde İstanbul'a geldi. Karadeniz ekibi, sağlık kontrolünden geçirdiği dünyaca ünlü golcü ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sabah sağlık kontrolüne giren ve tüm tetkiklerden sağlam çıkan 33 yaşındaki golcü ile sözleşme yapıldı.



2+1 YILLIK İMZAYI ATTI

Kronik kalp rahatsızlığı bulunan Remy'nin sağlık kontrolünde herhangi bir soruna rastlanmadı ve Çaykur Rizespor 33 yaşındaki golcü oyuncuya 2+1 yıllık imza attırdı.

REMY’DEN İLK AÇIKLAMA

“Pek çok kulüp benimle sözleşme imzalamak istedi. Benim tercihim Rizespor oldu. Ben Rizespor'un projesine inanıyorum ve güveniyorum.

Lille de birkaç sene önce Rizespor gibi sıkıntılı günler geçiriyordu ancak yaptığımız çalışma ve oyunla çok iyi işler yaptık. Çalışmanın neler yapabileceğini gösterdik.

"FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜK"

Fenerbahçe ile görüştük. Sadece Fenerbahçe değil, birçok kulüple temasımız oldu. Sadece Türkiye'den değil, birçok ülkeden takımlarla görüştük. Türk halkı çok heyecanlı, çok istekli. Bu da kararımı etkiledi.

Rizespor'da çok iyi başarılara imza atacağıma inanıyorum.”