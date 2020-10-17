Çaykur Rizespor konuk ettiği Ankaragücü'nü 5-3 mağlup etti

Ankaragücü 6 ve 16. dakikada Joseph Paintsil’in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Çaykur Rizespor 19’da skoru 2-1’e getirse de konuk ekip 43. Dakikada Torgeir Börven’in golüyle farkı tekrar ikiye çıkardı (1-3).
Çaykur Rizespor ilk yarının uzatma dakikalarında Fernando Boldrin’in ayağından bulduğu golle skoru 2-3’e getirdi. 45+3’te Ankaragücü’nde Alper Potuk ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İlk yarı konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarıya çok hızlı başlayan Çaykur Rizespor, yıldız futbolcusu Loic Remy’nin 55 ve 62. dakikada penaltıdan attığı gollerle skoru bir anda 4-3’e getirdi.
Ev sahibi ekibin Fransız forveti 78’de bir kez daha sahneye çıktığı ve hat-trick yaparak farkı ikiye çıkardı (5-3).
Kalan dakikalarda başka gol olmayınca heyecan dolu karşılaşma 5-3 Çaykur Rizespor’un galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki ilk galibiyetini alırken puanını 5’e çıkardı. Ankaragücü ise oynadığı 4 maç sonrası henüz 3 puan yüzü göremedi.
Çaykur Rizespor ligde gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olurken, Ankaragücü sahasında Hatayspor’u ağırlayacak.
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