Çaykur Rizespor konuk ettiği Ankaragücü'nü 5-3 mağlup etti

Süper Lig'in 5. haftasının açılış maçında Çaykur Rizespor, Ankaragücü'nü konuk etti. Ev sahibi ekip 2-0 geri düştüğü maçı 5-3 kazandı ve ligdeki ilk galibiyetini aldı.

Ankaragücü 6 ve 16. dakikada Joseph Paintsil’in attığı gollerle 2-0 öne geçti. Çaykur Rizespor 19’da skoru 2-1’e getirse de konuk ekip 43. Dakikada Torgeir Börven’in golüyle farkı tekrar ikiye çıkardı (1-3).



Çaykur Rizespor ilk yarının uzatma dakikalarında Fernando Boldrin’in ayağından bulduğu golle skoru 2-3’e getirdi. 45+3’te Ankaragücü’nde Alper Potuk ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. İlk yarı konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıya çok hızlı başlayan Çaykur Rizespor, yıldız futbolcusu Loic Remy’nin 55 ve 62. dakikada penaltıdan attığı gollerle skoru bir anda 4-3’e getirdi.

Ev sahibi ekibin Fransız forveti 78’de bir kez daha sahneye çıktığı ve hat-trick yaparak farkı ikiye çıkardı (5-3).

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca heyecan dolu karşılaşma 5-3 Çaykur Rizespor’un galibiyetiyle sona erdi. Bu sonuçla ev sahibi ekip ligdeki ilk galibiyetini alırken puanını 5’e çıkardı. Ankaragücü ise oynadığı 4 maç sonrası henüz 3 puan yüzü göremedi.

Çaykur Rizespor ligde gelecek hafta Sivasspor deplasmanına konuk olurken, Ankaragücü sahasında Hatayspor’u ağırlayacak.