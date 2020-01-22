Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'dan Galatasaray iddiası

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 1-1'in rövanşında perşembe günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un kalecisi Gökhan Akkan, turu geçmek istediklerini söyledi.
Gökhan Akkan, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezonun ikinci yarısı için alternatifli, iyi bir kadro kurduklarını belirtti.
Türkiye Kupası'nın kendileri için önemli olduğuna işaret eden 25 yaşındaki file bekçisi, şöyle konuştu:
"Galatasaray ile ilk maç berabere bitti. Kupada yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun için deplasmanda gol atıp kazanmamız gerekiyor ya da farklı skorla beraberlik almamız lazım. Bu, bizim elimizde. Elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekiyor. Kadro derinliğimiz buna müsait. Yeni gelen arkadaşlarımızın da katılımıyla iyi bir ekip olduk."
Gökhan Akkan, Süper Lig'in 19. haftasında ise Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Sivas ve Rize, kardeş şehir. Onlar 53. dakikada, bizim taraftarımız 58. dakikada birbirlerini destekliyor. Bunlar güzel şeyler ama biz üst sıralara tırmanmak, onlar şampiyonluk için yarışıyor. İnşallah iyi mücadele olur." ifadelerini kullandı.
Milli takımın aday kadrosunda yer almasının kendisini mutlu ettiğine değinen Gökhan Akkan, "Avrupa Şampiyonası'nın bir parçası olmak isterim. Bu doğrultuda çalışıyorum. İnşallah ikinci yarı başarılı bir grafik sergileyerek orada olurum." değerlendirmesinde bulundu.
Gökhan Akkan, transferde isminin önemli takımlarla anılmasının kendisini mutlu ettiğini dile getirerek, "İstenmek güzel bir şey. Büyük takımlar tarafından takip edilmek güzel bir şey. Kendime koyduğum hedef Avrupa. İşimizi güzel yaptığımız düşünülüyor ve isteniyoruz. Şu andaki hedefim, Çaykur Rizespor'a ikinci yarı elimden gelen en güzel şekilde hizmet etmek." diye konuştu.
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