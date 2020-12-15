Çaykur Rizespor, 15 dakikada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur eleme karşılaşmalarında Çaykur Rizespor kendi sahasında Eskişehirspor’u ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekip Çaykur Rizespor’un, Eskişehirspor karşısında 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.
5. dakikada Samudio'nun soldan ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden pasında Kemal Rüzgar düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0
12. dakikada Onur Bulut'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında kaleci Ekrem Kılıçarslan'ın yumrukları ile uzaklaştırmak istediği topu, penaltı noktası üzerinde Samudio kafa ile filelere gönderdi: 2-0
15. dakikada Yasin Pehlivan'ın sol taraftan ceza yayı üzerine pasında, Tunay Torun'un yaklaşık 25 metreden sağ ayağı ile plase vuruşunda meşin yuvarlak doksan diye tabir edilen yerden filelere gitti: 3-0
38. dakikada Talbi’nin pasında ceza sahasının içerisine kadar giren Samudio’nun vuruşunda kaleci Ekrem topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
55. dakikada orta sahada topla buluşan Kemal, rakip ceza sahasına kadar topu taşıdı ve yaptığı vutuşunda top kaleci Ekrem’de kaldı.
60. dakikada Tunay’ın sağ kanattan ortasında Kemal şutunu çekti ancak meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Çaykur Rizespor, kupada son 16 turuna yükseldi.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hakan Ceylan, Gökmen Baltacı, Hüseyin Aylak
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Onur Bulut (Dk.46 Murat Sağlam), Talbi (Dk.57 Emirhan Topçu), Selim Ay, Alberk Koç, Jovançiç, Yasin Pehlivan (Dk.77 Donsah), Tunay Torun (Dk.77 Michalak), Mithat Pala, Samudio, Kemal Rüzgar
Eskişehir: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Furgan Polat (Dk.46 Bedirhan Akçay), Onur Bayramoğlu (Dk.83 Doğukan Ünal), Alimi, Tolga Yakut (Dk.46 Buğra Çağlıyan), Erdal Akdari, Bilal Ceylan, Furkan Balaban, Mevlüt Çelik (Dk.12 Kaan Gül), Sholaja (Dk.77 Talha Erdoğan)
Goller: Dk.5 Kemal Rüzgar, Dk.12 Samudio, Dk.15 Tunay Torun (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk.27 Kaan Gül, Dk. 32 Tolga Yakut (Eskişehirspor)
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