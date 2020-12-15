Kasımpaşa, kupada Muğlaspor'u farklı geçti

Daha önce Bankalar Birliği ile 5 yıllık anlaşma yapan Galatasaray, söz konusu anlaşmayı 2+7 yıl olarak revize etti. Yeni anlaşmayla ilgili konuşan Galatasaray Genel Kurul Üyesi Yasin Çakmak, “İlk anlaşmada canımı sıkan özerklik endişesi katlanmış durumda” dedi.

Sumudica iddialı konuştu: Çok kolay şampiyon yaparım

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, zorlu Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. ‘Fenerbahçe deplasmanda en iyi takım ancak biz de güçlüyüz' diyen başarılı teknik adam, ligin en tehlikeli takımı olarak Galatasaray'ı işaret etti. Rumen hoca ayrıca, ‘Elimde Türkiye'deki 4-5 büyük takımdan biri olsaydı çok kolay şampiyon yapardım' ifadelerini kullanarak iddialı konuştu.