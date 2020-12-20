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aksam.com.tr
  • 20 Aralık 2020 Pazar 10:44
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Caner Erkin ve Ozan Tufan'dan Oytun Özdoğan'a küfür

Caner Erkin ve Ozan Tufan'dan Oytun Özdoğan'a küfür

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AKŞAM SPOR

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ye 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın son dakikalarında Caner Erkin, kaleci Oytun Özdoğan ve Ozan Tufan arasındaki diyalog geceye damga vurdu. Caner Erkin ve Ozan Tufan'ın genç file bekçisine ettiği küfürler yayına net bir şekilde yansıdı.

Fenerbahçe, Süper Lig’de son darbeyi Gaziantep FK’den yedi. Güçlü rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olan Sarı-Lacivertliler, ligdeki son 6 maçında 4. mağlubiyetini aldı.

Kadıköy’de oynanan ve 3-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçında Fenerbahçeli futbolcuların saha içindeki vücut dili kameralara sık sık yansırken oyuncuların sürekli birbirlerine el kol işaretleri yaparak tepki göstermeleri dikkat çekmişti. Gaziantep FK maçında da bu durum pek değişmedi.

MERT HAKAN, FERDİ’Yİ EROL BULUT'A ŞİKAYET ETTİ

Son haftalardaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş'ın, saha içindeki anlaşmazlıkları sonrası sinirlenerek Ferdi Kadıoğlu ile konuştuğu ve ardından kulübeye yönelerek oyuncuyu Erol Bulut’a şikayet ettiği görüldü.

“HOCAM VALLAHİ BÖYLE OLMAZ”

Pelkas’ın attığı beraberlik golünün ardından yine Erol Bulut’un yanına giden Mert Hakan Yandaş’ın “Hocam vallahi böyle olmaz” dediği duyuldu.

Ferdi Kadıoğlu devre arasında yerini Mame Thiam’a bıraktı.

CANER GİRİNCE MAÇ DENGELENDİ

İkinci yarıda baskısını artıran ve Gaziantep FK'yi kalesine yaslayan Fenerbahçe, 78’de Caner Erkin’in oyuna girmesinden sonra oyundaki üstünlüğünü de kaybetti.

CANER VE OZAN TUFAN'DAN KALECİ OYTUN’A KÜFÜR

Caner Erkin ve Ozan Tufan'ın maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda kaleci Oytun Özdoğan’a küfür etmesi de dikkatlerden kaçmadı.

İşte yayına net şekilde yansıyan o diyalog:

Caner Erkin: Çıksan alacaksın a…. k….

Oytun Özdoğan: Nereye alıyorsun Caner ağabey

Ozan Tufan: Her şeye de bir cevabınız var a…. k…. 

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