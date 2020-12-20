Caner Erkin ve Ozan Tufan'dan Oytun Özdoğan'a küfür

Fenerbahçe, Süper Lig’de son darbeyi Gaziantep FK’den yedi. Güçlü rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olan Sarı-Lacivertliler, ligdeki son 6 maçında 4. mağlubiyetini aldı.
Kadıköy’de oynanan ve 3-0 kaybedilen Yeni Malatyaspor maçında Fenerbahçeli futbolcuların saha içindeki vücut dili kameralara sık sık yansırken oyuncuların sürekli birbirlerine el kol işaretleri yaparak tepki göstermeleri dikkat çekmişti. Gaziantep FK maçında da bu durum pek değişmedi.
MERT HAKAN, FERDİ’Yİ EROL BULUT'A ŞİKAYET ETTİ
Son haftalardaki agresif tavırlarıyla dikkat çeken Mert Hakan Yandaş'ın, saha içindeki anlaşmazlıkları sonrası sinirlenerek Ferdi Kadıoğlu ile konuştuğu ve ardından kulübeye yönelerek oyuncuyu Erol Bulut’a şikayet ettiği görüldü.
“HOCAM VALLAHİ BÖYLE OLMAZ”
Pelkas’ın attığı beraberlik golünün ardından yine Erol Bulut’un yanına giden Mert Hakan Yandaş’ın “Hocam vallahi böyle olmaz” dediği duyuldu.
Ferdi Kadıoğlu devre arasında yerini Mame Thiam’a bıraktı.
CANER GİRİNCE MAÇ DENGELENDİ
İkinci yarıda baskısını artıran ve Gaziantep FK'yi kalesine yaslayan Fenerbahçe, 78’de Caner Erkin’in oyuna girmesinden sonra oyundaki üstünlüğünü de kaybetti.
CANER VE OZAN TUFAN'DAN KALECİ OYTUN’A KÜFÜR
Caner Erkin ve Ozan Tufan'ın maçın son dakikalarında yaşanan bir pozisyonda kaleci Oytun Özdoğan’a küfür etmesi de dikkatlerden kaçmadı.
İşte yayına net şekilde yansıyan o diyalog:
Caner Erkin: Çıksan alacaksın a…. k….
Oytun Özdoğan: Nereye alıyorsun Caner ağabey
Ozan Tufan: Her şeye de bir cevabınız var a…. k….
Süper Lig'in 13. Hafta mücadelesinde lider Aytemiz Alanyaspor, ligde zor günler geçiren Yukatel Denizlispor'a konuk oluyor. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesi ‘Başkent derbisi'ne sahne oldu. Gençlerbirliği konuk ettiği MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.
Göztepe, 3 futbolcusu ve 1 teknik heyet personelinde koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.
Fenerbahçe'nin eski stoperi Adil Rami, Sarı-Lacivertlilerde neden forma şansı bulamadığını Fransız basınına açıkladı. Rami, “Benim fikrime göre, Fenerbahçe'de oynayamamamın tek sebebi Marsilya. Ersun Yanal'a 'Beni oynat, Türkiye'nin en iyi defansıyım' dedim. O da bana en iyisi olduğumu söyledi ama beni oynatmadı, nedenini açıklayamadı” ifadelerini kullandı.
Yaz transfer döneminin flaş ekiplerinden Fatih Karagümrük, Süper Lig'e iyi bir giriş yaptı. Emre Çolak ve Fabio Borini'ye de imza attıran İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma, Galatasaray galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada “İsmini açıklayamadığımız ama anlaştığımız oyuncular var” demişti. İtalyan basınına göre o isimler Jack Wilshere ve Andrea Bertolacci.
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