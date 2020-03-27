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aksam.com.tr
  • 27 Mart 2020 Cuma 12:09
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  • 27 Mart 2020 Cuma 12:09

Buse Terim, babası Fatih Terim'in sağlık durumunu açıkladı

Buse Terim, babası Fatih Terim'in sağlık durumunu açıkladı

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Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altında bulunan Fatih Terim'in son durumuna ilişkin kızı Buse Terim'den yeni bir açıklama geldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona viriüsü futbola da sıçramıştı. Ülkemizde ilk olarak Fenerbahçe Basketbol Takımı'nda ortaya çıkan virüs, daha sonra Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e de bulaşmıştı. Hastanede tedavi altında bulunan Fatih Terim'in son durumuna ilişkin kızı Buse Terim'den yeni bir açıklama geldi...

Buse Terim sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, "Herkese merhaba. Babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler." dedi.

İşte Buse Terim'in o açıklaması;

"Herkese merhaba. Babamın durumunu merak edenler için, kendisi daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum."

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