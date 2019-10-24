Buruk'luk bitsin

AKŞAM

BAŞAKŞEHİR de diğer takımlarımız gibi Avrupa Ligi gruplarında galibiyeti olmayanlardan. Okan Buruk yönetiminde temsilcimiz Avusturya ekibi Wolfsberger’e karşı sahaya 3 puan için çıkacak. Temsilcimiz ilk 2 maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Gökhan, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Rnic, Solbauer, R,tzmaier, Syla, Leitgeb, Liendl, Niangbo, Schmed, Novak