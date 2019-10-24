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Buruk'luk bitsin

Buruk'luk bitsin

BAŞAKŞEHİR de diğer takımlarımız gibi Avrupa Ligi gruplarında galibiyeti olmayanlardan.

AKŞAM

BAŞAKŞEHİR de diğer takımlarımız gibi Avrupa Ligi gruplarında galibiyeti olmayanlardan. Okan Buruk yönetiminde temsilcimiz Avusturya ekibi Wolfsberger’e karşı sahaya 3 puan için çıkacak. Temsilcimiz ilk 2 maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Gökhan, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli

Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Rnic, Solbauer, R,tzmaier, Syla, Leitgeb, Liendl, Niangbo, Schmed, Novak

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