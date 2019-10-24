Buruk'luk bitsin
BAŞAKŞEHİR de diğer takımlarımız gibi Avrupa Ligi gruplarında galibiyeti olmayanlardan.
AKŞAM
BAŞAKŞEHİR de diğer takımlarımız gibi Avrupa Ligi gruplarında galibiyeti olmayanlardan. Okan Buruk yönetiminde temsilcimiz Avusturya ekibi Wolfsberger’e karşı sahaya 3 puan için çıkacak. Temsilcimiz ilk 2 maçında 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.
MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Clichy, Gökhan, Mahmut, İrfan Can, Visca, Gulbrandsen, Crivelli
Wolfsberger: Kofler, Schmitz, Rnic, Solbauer, R,tzmaier, Syla, Leitgeb, Liendl, Niangbo, Schmed, Novak