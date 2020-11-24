Bursaspor, kupada bir üst turda

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur mücadelesinde TFF 1. Lig takımlarından Bursaspor, Karatay Termal 1922 Konyaspor'u 1-0 yendi ve adını 5. tura yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
17. dakikada köşe atışından ceza sahasına gelen ortada ön direkte Berat Altındiş’in şutu az farkla auta gitti.
28. dakikada Recep Aydın’ın ceza sahası dışından sert şutunda top üstten auta çıktı.
40. dakikada Çağatay Yılmaz’ın topuk pasıyla ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Recep Aydın’ın bekletmeden sert vuruşunda aleci topu iki hamlede kontrol etti.
45+1. dakikada Berat’ın ceza sahası içinde ortaya çevirdiği topa gelişine vuran Tuğbey Akgün, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
54. dakikada Çağatay Yılmaz’ın yaklaşık 40 metreden yaptığı sert vuruşta top farklı şekilde auta gitti.
77. dakikada Cüneyt Köz’ün ortasında ceza sahası içinde Tuğbey Akgün’ün kafa vuruşunda kaleci Mücahit gole izin vermedi.
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yakup Özhan, Sedat Etik, Vedat Demir
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Cüneyt Köz, Furkan Emre Ünver, Ertuğrul Kurtuluş, Ramazan Keskin (Dk. 67 Eren Güler), Ozan İsmail Koç, İsmail Can Çavuşluk, Recep Aydın, Tuğbey Akgün (Dk. 84 Kerem Kök), Berat Altındiş (Dk. 68 Ömer Turan Görgüc), Çağatay Yılmaz (Dk. 78 Batuhan Kör)
Karatay Termal 1922 Konyaspor: Mücahit Atalay, Adem Eren Kabak, Savaş Polat (Dk. 78 Fatih Mankır), Aybars Tüfekçi, Ekrem Kayılıbal, Doğan Can Gölpek, İsmail Güven, Maksut Taşkıran, Görkem Şimşek, Ege Özkayımoğlu (Dk. 38 Mehmet Ali Can), Celal Hanalp
Gol: Tuğbey Akgün (Dk. 45+1) (Bursaspor)
Sarı kart: Dk. 87 Fatih Mankır (Karatay Termal 1922 Konyaspor)
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Bursaspor sahasında 1922 Konyaspor'u konuk etti. Karşılaşmayı 1-0 kazanan ev sahibi ekip, adını bir üst tura yazdırdı.
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