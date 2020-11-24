Esenler Erokspor'dan 'süper' sürpriz

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Terim'in hakem serzenişine cevap geldi: 5 değil de 8 verseydi... Terim'in hakem serzenişine cevap geldi: 5 değil de 8 verseydi... Fatih Terim'in hakem serzenişine cevap geldi: 5 değil de 8 verseydi ne olacaktı?

G.Saray anlamlı Murad Mammadov paylaşımı G.Saray anlamlı Murad Mammadov paylaşımı Galatasaray, Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtardığı operasyonda şehit düşen Murad Mammadov'un, "Futbol sevgisi değil bu; Galatasaray sevgisi. Bu da bitecek Murad Mammadov bir şey değil, benimle mezara kadar gidecek" sözlerinin de yer aldığı duygusal bir video paylaştı.

Erokspor'dan 'süper' sürpriz Erokspor'dan 'süper' sürpriz Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Fatih Karagümrük, sahasında karşı karşıya geldiği Esenler Erokspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sonuçlar Esenler Erokspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi.

Muğdat'tan 'şike' iddialarına olay cevap! F.Bahçelileri hedef gösterdi Muğdat'tan 'şike' iddialarına olay cevap! F.Bahçelileri hedef gösterdi Galatasaray'ın sahasında Kayserispor ile 1-1 berabere kaldığı maçta en çok tartışılan isim Muğdat Çelik'ti. Penaltıya sebebiyet verip takımını 10 kişi bırakan tecrübeli futbolcu, eleştirilere çok konuşulacak sözlerle cevap verdi. Muğdat, “Futbolcu ha maç satmış ha karısını satmış” dedi.

Denizlispor'a bir darbe de Turgutluspor'dan Denizlispor'a bir darbe de Turgutluspor'dan Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur karşılaşmasında Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, sahasında Misli.com 2'nci Lig'deki Ege ekiplerinden Turgutluspor'a 2-1 mağlup olarak elendi.