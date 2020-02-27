Bursaspor - Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

TFF 1. Lig'in 24. haftasında Bursaspor, Altay ile karşı karşıya gelecek. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un dün Altınordu'ya 2-1 yenilmesi sonrası ligde 2. sıraya yükselme şansını ele geçiren Bursaspor, Altay karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Peki Bursaspor - Altay maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek. İşte detaylar...

TFF 1'inci Lig'de zirve yarışını sürdüren Bursaspor, 24'üncü hafta mücadelesinde bu akşam İzmir temsilcisi Altay'ı ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak olan bu zorlu randevuda Burak Şeker Düdük çalacak. Şeker'in yardımcılıklarını ise Emrah Ünal ve Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ozan Bileyci. Bursaspor - Altay maçı beIN SPORTS MAX 1'den canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı aksam.com.tr canlı skor sayfasından da takip edebilirsiniz.



BURSASPOR YENERSE İKİNCİ SIRAYA ÇIKACAK



Ligin kritik haftalarına doğru girilirken, zirve yarışı da kızıştı. Son olarak BB Erzurumspor'a kaybederek yarışta yara alan Bursaspor, 24'üncü haftaya 39 puanla 3'üncü sırada girdi. Ancak rakipleri Hatayspor ve Adana Demirspor'un kazanmasıyla Bursa temsilcisi, şampiyonluk iddiası için mutlak kazanma zorunluluğun olduğu bir mücadeleye çıkacak. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un dün Altınordu'ya 2-1 yenilmesi sonrası ligde 2. sıraya yükselme şansını ele geçiren Bursaspor, Altay karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Bir maçı eksik yeşil beyazlılar, lider Hatayspor'un 9 puan gerisinde yer alıyor.



ALTAY FARKI KAPAMAK İSTİYOR



Bursaspor'un da 5 puan gerisinde bulunan Altay da, Süper Lig'e yükselme yarışında iddiasını korumak için kazanmak istiyor. İzmir ekibi, son olarak evinde Adanaspor'u yenerek üst sıralar iddiasını sürdürdü. 24'üncü haftaya 34 puanla 5'inci sırada giren İzmir temsilcisi de, Fatih Karagümrük'ün kazanmasıyla bir basamak aşağı indi. Bir maçı eksik İzmir ekibinin, lider Hatayspor ile arasında da 14 puan fark bulunuyor.



EKSİKLİKLER BULUNUYOR



Bu zorlu randevu öncesinde her iki takımda da eksikler bulunuyor. Bursaspor'da cezası devam eden Özer Hurmacı ile son oynanan BB Erzurumspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tayfur Bingöl, bu maçta görev alamayacak. Altay'da da iki savunma oyuncusu forma giyemeyecek. Sarı kart cezalısı Erhan Kartal ile sakatlığı devam eden Gençer Cansev takımını yalnız bırakacak.



73'ÜNCÜ RANDEVU



İki ekip bugüne kadar çeşitli kulvarlarda 72 resmi maçta karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 29'unu Bursaspor kazanırken, Altay ise 26 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Geride kalan 17 karşılaşmada ise taraflar eşitlik elde etti. Bursaspor'un ev sahibi olduğu 34 maçta ise; yeşil beyazlılar 21 mücadeleyi kazandı. Buna karşın Altay sadece 6 galibiyet alırken, 7 mücadelede de taraflar, birer puanla sahadan ayrıldı. Ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan maç ise Altay'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.



ALTAY'IN BAŞINDA TANIDIK İSİM



Altay'da yakın süreçte Bursa camiasının da yakından tanıdığı teknik adam değişikliği yaşandı. Ali Tandoğan'ın yerine sezona Bursaspor ile başlayan Yalçın Koşukavak getirildi. Koşukavak, Altay'ın başında ilk çıktığı maçta Adanaspor'u 3-1 yendi. 15'inci hafta Bursaspor'un Altınordu ile golsüz eşitlikle sahadan ayrılmasının ardından Koşukavak'ın görevine son verilirken, İbrahim Üzülmez teknik direktörlüğe getirilmişti. Koşukavak, ayrılığın ardından ilk kez Bursa'ya gelecek.



GOLCÜLERE GÖREV DÜŞÜYOR



İki takımın da bu maç öncesinde önemli gol ayakları bulunuyor. Bursaspor'da Yevgen Seleznov ligde attığı 7 golle takımın en golcü oyuncusu konumunda. Seleznov'un yanı sıra Kubilay Kanatsızkuş'un da 5 golü bulunuyor. Altay'ın en golcü ismi Marco Paixao ise 12 kez rakip fileleri havalandırdı. Portekizli golcüyü ise Anton Putsila 4 gol ile takip ediyor.