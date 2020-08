Burak Yılmaz'ın babasından isyan: 'Oğluma yanlış yaptılar'

AKŞAM

Burak Yılmaz'ın babası Fikret Yılmaz, Beşiktaş taraftarının tutumunu eleştirdi: “Burak Beşiktaş'ta çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler ama doğru bulmuyorum. Haksız bir penaltı aldığı iddiasıyla başarısızlıklarını oğlumun üzerine yıktılar. Bitime 24 hafta daha vardı.”

PAOK karşısında Beşiktaş özellikle forvet bölgesinde etkisiz kalırken, Lille’e giden Burak Yılmaz’ın yokluğunu çok hissetti. Tecrübeli oyuncunun babası Fikret Yılmaz ise Radyospor’a yaptığı açıklamada şu mesajları verdi: “Burak hiçbir zaman ikinci adamlığı kabul etmez. Ya oynar ya da oynamaz. Altyapıda, Antalya’da 4 yıl boyunca hocası bendim. Sadece gol atmaz, çok iyi gol pası verir. Bu yaşta Lille’e transfer yapması örnek bir olay. Yeteneğini Asya’da, Avrupa’da ispatladı. Burak, Beşiktaş’ta da çok mutluydu. Transferinde tepki verdiler; ama doğru bulmuyorum. Ligin 10. haftası Galatasaray-Beşiktaş maçı, yani Burak Galatasaray’da oynarken, haksız penaltı aldı iddiası ile tepki gösterdikleri maç...



Galatasaray, 3-2 geride, Burak oyuna girdi maç 3-3 bitti. Benim oğlumu emek hırsızı olarak suçladılar. Daha 24 maç vardı, kendi başarısızlıklarını Burak’ın üzerine yıktılar. 24 hafta önce nasıl şampiyonluk kaybedilir. Burak gittiği her yerde oynamak ister. Lille’de 11’de oynamak istiyor. Zaten lig yeni başladı. Yakında 11’deki yerini alacağına inanıyorum. Haksız yere oyundan alındığı zaman buna kızar. Burak gibi oyuncular her an gol atabileceği için oyundan alınmaz. Biz Beşiktaşlıyız. Oğlumun takım kaptanı olarak şampiyonluk yaşayarak futbolu bırakmasını istedim.“

