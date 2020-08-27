Beşiktaş, Bentaleb'in peşinde

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F.Bahçe, Tisserand'la anlaşmaya vardı! F.Bahçe, Tisserand'la anlaşmaya vardı! Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve son olarak da Mauricio Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfere doymuyor... Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı.

NBA'de ırkçılık ve sosyal adaletsizliğe karşı tarihi protesto NBA'de ırkçılık ve sosyal adaletsizliğe karşı tarihi protesto Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı play-off serisi 5. maçına ABD'de yaşanan ırkçılığı ve sosyal adaletsizliği protesto ederek sahaya çıkmadı.

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaştı Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaştı Transfer yapabilmek için harcama limitini artırmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, tüm bankalarla görüştükten sonra Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmasına imza attı.

Hafta hafta bay geçen takımlar Hafta hafta bay geçen takımlar Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Ligde bu sezon 21 takım olması nedeniyle her hafta 1 takım bay geçerek karşılaşmaya çıkmayacak. Ligin ilk haftasında Konyaspor bay geçecek olan ilk takım.

Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması Fenerbahçe'den Vedat Muriqi açıklaması Selahattin Baki, "Vedat Muriqiile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. Vedat kaldığı sürece de forvet transferi yapmayı düşünmeyiz" dedi.