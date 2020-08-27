Beşiktaş, Bentaleb'in peşinde

25 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Bentaleb, Bundesliga’da 73 maçta 12 gol, 8 asistlik performans gösterdi. Cezayirli yıldızın Schalke ile 1 sezon daha sözleşmesi var.
Mert Hakan Yandaş, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Filip Novak, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Jose Sosa ve son olarak da Mauricio Lemos'u kadrosuna katan Fenerbahçe, transfere doymuyor... Sarı-lacivertliler, Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'un 27 yaşındaki stoperi Marcel Tisserand'la her konuda anlaşmaya vardı.
Amerikan Basketbol Ligi NBA'de Milwaukee Bucks, Orlando Magic ile oynayacağı play-off serisi 5. maçına ABD'de yaşanan ırkçılığı ve sosyal adaletsizliği protesto ederek sahaya çıkmadı.
Transfer yapabilmek için harcama limitini artırmanın hesaplarını yapan Fenerbahçe, mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler, tüm bankalarla görüştükten sonra Bankalar Birliği ile yapılandırma anlaşmasına imza attı.
Süper Lig 2020-2021 sezonu fikstürü çekildi. Ligde bu sezon 21 takım olması nedeniyle her hafta 1 takım bay geçerek karşılaşmaya çıkmayacak. Ligin ilk haftasında Konyaspor bay geçecek olan ilk takım.
Selahattin Baki, "Vedat Muriqiile ilgili şu anda somut bir gelişme yok. Vedat kaldığı sürece de forvet transferi yapmayı düşünmeyiz" dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig, TFF 1'inci Lig, 2'nci Lig ve 3'üncü Lig sezon planlamalarını açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, 11 Eylül'de başlayacak olan Süper Lig'de ilk devre, 24 Ocak 2021'de sona erecek. İkinci devre maçları 29 Ocak 2021 tekrar start alacakken, sezon ise 16 Mayıs 2021'de tamamlanacak. Süper Lig'de 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41'inci hafta maçları ise hafta içinde oynanacak.