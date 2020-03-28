Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Beşiktaş arasında 'karşılıksız çek' krizi

Beşiktaş, Burak Yılmaz’ı Trabzonspor’dan transfer ederken, 8 milyon 430 bin lira karşılığında çekler kesti. Bordo-mavililer, buradan gelen 1 milyon 500 bin lira tutarındaki çeki de, alacaklarına karşılık Burak Yılmaz’a verdi.
Böylece eski golcüsüyle arasındaki alacak-verecek problemi de kağıt üzerinde tamamlanmış oldu. Burak, 450 bin euroluk indirim yapıp, 10 milyon lirayı üç taksitte almayı kabul etmişti.
Olay UÇK’ya gitti
Burak, Beşiktaş tarafından verilen bu çeki tahsil etmek istediğinde karşılığı olmadığını gördü. Ancak golcü, karşılıksız çek şikayeti yapmak yerine kulübünü korudu, Trabzonspor’un kapısını çaldı.
Beşiktaşlı futbolcunun, şu anki kulübü tarafından verilen çekinin karşılıksız çıkmasıyla şaşkına dönen Karadeniz ekibi ise TFF’ye başvurarak olayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na götürdü. (Milliyet)
Liglerin ertelenmesi, bin 472 hakemin gelirlerine darbe vurdu. Liglerde görev yapan toplam bin 493 hakemden, profesyonel olan 21 hakem maaşlarını alıyor ancak onlar da maç gelirlerinden oldu. Diğer bin 472 hakemin ise kazançları kesildi.
Aslan hem oyunuyla hem de kulübe olan aidiyetiyle kendini ispat eden yıldız isim için Southampton ile masaya oturacak Cimbom, 26 yaşındaki yıldız için İngiliz ekibine 6 milyon euro önerecek. Mario Lemina da Galatasaray'a yardımcı olacak.
Beşiktaş'ın Alman kalecisi Loris Karius'un, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle siyah beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet ettiği öğrenildi.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi Altay Bayındır'a Bayern Münih kancası... Yedek kaleci arayışında olan Alman devinin transfer listesinde 21 yaşındaki kalecinin yer aldığı öne sürüldü.
Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer olan yaşadığı sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Douglas, gelecek sezon siyah beyazlo takımda yer almayacak. Brezilyalı sağ bekin ülkesine döneceği öğrenildi.
Albayrak ve Terim'in ardından Günay'ın da testinin pozitif çıkmasıyla gözler Kançal'a çevrildi. Sarı-kırmızılı yönetici, bu üçlünün hastane testinin negatif olmasına rağmen Sağlık Bakanlığı testlerinde pozitif çıktığını hatırlattı, kendisinin tomografisinde de kitle görüldüğünü dile getirdi
Bir dönem Kasımpaşa'da forma giyen Aston Villa'nın Mısırlı yıldızı Trezeguet, Beşiktaş'a transferine yeşil ışık yaktı.