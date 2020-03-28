Burak Yılmaz, Trabzonspor ve Beşiktaş arasında 'karşılıksız çek' krizi

Beşiktaş, Trabzonspor ve Burak Yılmaz arasında "çek krizi" çıktı! Golcü futbolcunun transferi sırasında siyah-beyazlılardan aldığı çeki Burak Yılmaz'a veren bordo mavili yönetim, çekin karşılıksız çıkması üzerine Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na başvurdu.

Beşiktaş, Burak Yılmaz’ı Trabzonspor’dan transfer ederken, 8 milyon 430 bin lira karşılığında çekler kesti. Bordo-mavililer, buradan gelen 1 milyon 500 bin lira tutarındaki çeki de, alacaklarına karşılık Burak Yılmaz’a verdi.

Böylece eski golcüsüyle arasındaki alacak-verecek problemi de kağıt üzerinde tamamlanmış oldu. Burak, 450 bin euroluk indirim yapıp, 10 milyon lirayı üç taksitte almayı kabul etmişti.

Olay UÇK’ya gitti

Burak, Beşiktaş tarafından verilen bu çeki tahsil etmek istediğinde karşılığı olmadığını gördü. Ancak golcü, karşılıksız çek şikayeti yapmak yerine kulübünü korudu, Trabzonspor’un kapısını çaldı.

Beşiktaşlı futbolcunun, şu anki kulübü tarafından verilen çekinin karşılıksız çıkmasıyla şaşkına dönen Karadeniz ekibi ise TFF’ye başvurarak olayı Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na götürdü. (Milliyet)