Bu sezon lig biter mi!

AKŞAM

Takımlar her gün yeni vakalar açıklarken Süper Lig'in sürmesi kolay olmayacak. Bu sezon ilk kez 21 takımla oynanan Süper Lig'de kulüpler her gün yeni koronavirüs vakaları açıklıyor. 42 haftalık maratonun sonu gelecek mi henüz bilinmiyor...

HENÜZ ligin 8. haftasında iken kulüplerin her hafta yeni koronavirüs vakaları açıklamaları ve sıkışık fikstür endişeleri artırdı. TFF, tarihinde ilk defa 42 hafta üzerinden oynanacak Süper Lig’i 16 Mayıs’a kadar bitirmeyi planlıyor. Federasyon; ligde 14, 17, 20, 23, 28, 33, 36, 38 ve 41. hafta maçlarının hafta içi oynanacağını duyurmuştu. TFF’nin erteleme maçlarını oynatabilmesi için yeterli sayıda hafta içi fikstürüne ihtiyacı var.



YOĞUN BİR TEMPOYA GİRİLECEK

Bugün itibarıyla milli araya girdik. Milli aranın ardından devam eden ilk 3 haftada yani Aralık’ın 10’una kadar hafta içi Avrupa kupası maçları oynanacak. Ajansspor’un haberine göre; şu ana kadar ertelenen maçlarda Avrupa’da mücadele etmeyen takımlarımız olduğu için TFF, erteleme maçlarını bu dönemde oynatabilir. 12. haftanın ardından (12 Aralık 2020) devam eden süreçte çok yoğun bir tempoya girilecek. Bu süreçte hem hafta içi maçları oynanacak hem de Türkiye Kupası devam edecek.

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AVRUPA’DAN ELENİRLERSE

Ocaktan itibaren 2021’in 14 Şubat’ına kadar hem hafta içi hem de hafta sonu maçları var. Dolayısıyla TFF’nin bu dönemde erteleme maçları oynatmasının imkanı yok. Ülkemizi Avrupa’da temsil eden Sivas ve Başakşehir’in elenmesi durumunda ise TFF’nin maç oynatabileceği 8 hafta olacak. Süper Lig haricinde TFF 1. Lig’de de ertelemeler oldu. Hafta içi maçlarına kurtarıcı gözüyle bakılıyor. Ancak vaka artışı sürerse, lig yarıda bile kalabilir!

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