Kayıp aranıyor: Mbwana Ally Samatta

AKŞAM

Fenerbahçe'nin Premier Lig'den flaş transferi Mbwana Ally Samatta'nın yokları oynaması eleştiri konusu oldu.

Fenerbahçe'nin İttifak Holding Konyaspor’a yenilmesi birçok oyuncunun da eleştirilmesine sebep oldu...

O isimlerin başında da Samatta geliyor... İlk maçında Fatih Karagümrük’e 2 gol atan Tanzanyalı son 4 mücadele ağları sarsamadı. Samatta’nın pozisyona girememesi de eleştirildi.

Caner Erkin'e kulübe yolu gözüktü