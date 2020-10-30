Böyle buyurdu Ibra! 'Siz Zlatan değilsiniz'

İtalyan devi Milan forması giyen ve iki defa koronavirüsü atlatan Zlatan Ibrahimovic, virüsü atlattıktan sonra sahalara geri döndü ve kendine has üslubu ile halkı uyardı.
Her paylaşımı ve açıklamaları gündem olan 39 yaşındaki İsveçli yıldız, insanları, koronavirüse karşı uyaran bir reklam filminde sahne aldı.
"KAFANIZI KULLANIN"
Her zaman dikkat çeken açıklamalarıyla gündem olan Ibra, “Siz Zlatan değilsiniz” diyerek dikkat çekti.
Aktif hasta sayısı 300 bine gelen İtalya’da halkın tedbirlere uymasını isteyen Milan’ın yıldızı, “Virüs bana meydan okudu ve ben kazandım. Ancak siz Zlatan değilsiniz. Virüse meydan okumayın. Kafanızı kullanın ve kurallara uyun. Her zaman mesafe ve maske. Biz kazanacağız.” ifadelerini kullandı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Ricorda di indossare la mascherina, mantieni le distanze e proteggi chi ti sta vicino, sempre. Vinciamo noi! @regionelombardia.official
Zlatan Ibrahimović (@iamzlatanibrahimovic)'in paylaştığı bir gönderi ()
Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Fraport-TAV Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Josef de Souza'nın yerine Adem Ljajic'in görev alması bekleniyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, devre arası operasyonunu belirledi.
Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsanevi isimleri arasında yer alan Tanju Çolak, sarı-kırmızılı takımda Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'nin maaş indirimine gitmemesine ilişkin, "Ekonomi ortada ve sen buna rağmen burnundan kıl aldırmıyorsun. Ne oynuyorsun Feghouli? Belhanda ne oynuyorsun sen? Siz kimsiniz? Bu Galatasaray'a ne verdiniz." dedi.
Trabzonspor karşısında silik bir performans sergileyen ve devre arasında oyundan alınan Jose Sosa'ya Erol Bulut moral oldu. Tecrübeli futbolcuyla özel olarak görüşen genç teknik adam, oyuncusuna "bu hafta da 11'desin" mesajı verdi.
Beşiktaş'ta Gökhan Töre'nin de sakatlanmasıyla kanatlarda oynayacak oyuncu olarak sadece Rachid Ghezzal kaldı. Bu durum Yeni Malatya maçı öncesi Sergen Yalçın'ı kara kara düşündürüyor.