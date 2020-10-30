Böyle buyurdu Ibra! 'Siz Zlatan değilsiniz'

Koronavirüsün oluşturduğu tahribatı derinden hisseden ülkelerinde başında gelen İtalya'da hastalığı atlatan yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic, halkı uyarmak için kamera karşısına geçti.

İtalyan devi Milan forması giyen ve iki defa koronavirüsü atlatan Zlatan Ibrahimovic, virüsü atlattıktan sonra sahalara geri döndü ve kendine has üslubu ile halkı uyardı.



Her paylaşımı ve açıklamaları gündem olan 39 yaşındaki İsveçli yıldız, insanları, koronavirüse karşı uyaran bir reklam filminde sahne aldı.

"KAFANIZI KULLANIN"

Her zaman dikkat çeken açıklamalarıyla gündem olan Ibra, “Siz Zlatan değilsiniz” diyerek dikkat çekti.

Aktif hasta sayısı 300 bine gelen İtalya’da halkın tedbirlere uymasını isteyen Milan’ın yıldızı, “Virüs bana meydan okudu ve ben kazandım. Ancak siz Zlatan değilsiniz. Virüse meydan okumayın. Kafanızı kullanın ve kurallara uyun. Her zaman mesafe ve maske. Biz kazanacağız.” ifadelerini kullandı.

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