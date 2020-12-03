Borussia Dortmund'da Erling Haaland sakatlığı sebebiyle 1 ay yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Lazio ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantileyen Borussia Dortmund'un teknik direktörü Lucien Favre, Lazio karşınsa maç kadrosundan son anda çıkartılan sezonun formda oyuncusu Haaland'ın sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
İngiltere merkezli yayın kuruluşu Sky Sports'a açıklamalarda bulunan Favre, Haaland'ın maç öncesinde yapılan son antrenmanda sakatlandığını belirterek, "Kas sakatlığı yaşıyor. Ocak ayının ilk günlerinden önce sahalara dönemeyecek. Bu sezon çok fazla maçta görev aldı." değerlendirmesinde bulundu.
Sezona iyi başlayan Norveçli golcü, ligde 8 maçta 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 karşılaşmada 6 kez ağları sarstı.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belözoğlu, derbiye ve teknik direktör Erol Bulut'a da değindi.
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Henry Onyekuru için İstanbul'a gelen menajer William D'Avila, Sarı-Kırmızılılara Club Brugge'un ‘arıza' forveti Emmanuel Dennis'i önerdi. Nijeryalı forvet geçtiğimiz günlerde takım otobüsünde istediği yere oturamadığı için sorun çıkarmış ve kadro dışı bırakılmıştı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde oynanan kötü oyun sonrası sistem değişikliği kararı aldı. Ozan Tufan ve Jose Sosa'nın birbirlerini olumsuz etkilediğine inanan teknik heyet, iki futbolcu arasında maçlara göre tercih yapacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.
Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Kolombiyalı süper star ile vedalaşacak. Galatasaray, sakatlıklardan başını kaldıramayan Falcao'yu ocakta Inter Miami'ye gönderecek. El-Tigre'nin yerine ise Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı kadroya katacak.
2013 yazında Beşiktaş'a transfer olan 37 yaşındaki Atiba Hutchinson, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada ‘1-2 yıl daha oynarım' ifadelerini kullanmıştı. Başarılı futbolcunun bu sözlerinin ardından Siyah-Beyazlı yönetim harekete geçti.