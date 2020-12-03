Borussia Dortmund'da Erling Haaland sakatlığı sebebiyle 1 ay yok

SPOR GÜNDEMİ

Belözoğlu'nun Erol Bulut iması dikkat çekti Belözoğlu'nun Erol Bulut iması dikkat çekti Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Belözoğlu, derbiye ve teknik direktör Erol Bulut'a da değindi.

Cimbom'a bir 'arıza' golcü daha! D'Avila getiriyor Cimbom'a bir 'arıza' golcü daha! D'Avila getiriyor Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Henry Onyekuru için İstanbul'a gelen menajer William D'Avila, Sarı-Kırmızılılara Club Brugge'un ‘arıza' forveti Emmanuel Dennis'i önerdi. Nijeryalı forvet geçtiğimiz günlerde takım otobüsünde istediği yere oturamadığı için sorun çıkarmış ve kadro dışı bırakılmıştı.

Derbi sonrası Erol Bulut'tan beklenmedik karar! Derbi sonrası Erol Bulut'tan beklenmedik karar! Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisinde oynanan kötü oyun sonrası sistem değişikliği kararı aldı. Ozan Tufan ve Jose Sosa'nın birbirlerini olumsuz etkilediğine inanan teknik heyet, iki futbolcu arasında maçlara göre tercih yapacak.

Herkes Sevilla-Chelsea maçını konuşuyor! Giroud'nun gecesi Herkes Sevilla-Chelsea maçını konuşuyor! Giroud'nun gecesi Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde beşinci hafta, E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla tamamlandı.

İşlem tamam! Falcao'nun yerine geliyor İşlem tamam! Falcao'nun yerine geliyor Sarı-Kırmızılılar, devre arasında Kolombiyalı süper star ile vedalaşacak. Galatasaray, sakatlıklardan başını kaldıramayan Falcao'yu ocakta Inter Miami'ye gönderecek. El-Tigre'nin yerine ise Al Nasr'dan ayrılan Ahmed Musa'yı kadroya katacak.