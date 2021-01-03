Borussia Dortmund, Wolfsburg'u 2-0'la geçti

Borussia Dortmund Bundesliga’nın 14. haftasında Signal Iduna Stadı’nda Wolfsburg’u konuk etti.
İlk yarısı golsüz berabere tamamlanan karşılaşmada sarı-siyahlılar 66. dakikada Manuel Akanji’nin attığı golle 1-0 öne geçti.
Maçın kalan bölümünde üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 90+1. dakikada Jadon Sancho ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Borussia Dortmund puanını 25’e çıkarttı ve 4. sıraya yükseldi. Wolfsburg ise 24 puanda kaldı ve 6. sıraya geriledi.
Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'a 2-1 yenilen Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, maçın hakkının beraberlik olduğunu söyledi.
Trabzonspor'ın yıldız futbolcusu Anthony Nwakaeme, Fatih Karagümrük'ü 2-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından konuştu.
Trabzonspor, Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-1 yendi ve 2021'de oynadığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.
Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Queens Park Rangers (QPR) ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nijeryalı sağ kanat oyuncusu Bright Osayi-Samuel'i devre arasında kadrosuna katıyor. 23 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'nin teklifini kabul ederken İngiliz ekibi de yeni sözleşme imzalamayan oyuncuyu göndermeye sıcak bakıyor. Çalım ve top saklama yetenekleri üst düzey olan Osayi, sürpriz bir pürüz çıkmaması halinde ocak ayında çubukluyu sırtına geçirecek.
Sağ kanat transferi için uzun süredir Edin Visca ile temaslarını sürdüren Fenerbahçe, başarılı futbolcunun alternatifini belirledi. Kanarya, Visca'yı bitiremezse Fatih Karagümrük'ten Alassane Ndao'yu kadrosuna katacak.
Trabzonspor'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Bordo-Mavililer, Gençlerbirliği'nin 22 yaşındaki ön liberosu Berat Özdemir'i transfer etti. Ankara ekibinin kongre üyesi Mehmet Soylu, konuyla ilgili resmi açıklamayı yaparken, Trabzonspor bu transfer için Gençlerbirliği'ne 2,5 milyon euro + bir sonraki satıştan %20 pay ödeyecek.