Bayern Münih, Mainz 05'i 5'ledi

Bayern Münih, Bundesliga’nın 14. haftasında Allianz Arena’da düşme hattında bulunan Mainz 05’i konuk etti.
Konuk ekip ilk yarıyı 32. dakikada Jonathan Burkhardt ve 44. dakikada Alexander Hack’ın golleriyle 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarıya hızlı başlayan Bayern Münih, 50. dakikada Joshua Kimmich ve 55. dakikada Leroy Sane’nin golleriyle 2-2’lik eşitliği sağladı.
Bavyera ekibi, 70. dakikada Niklas Süle ve 76. dakikada penaltıdan Robert Lewandowski'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 4-2 yaptı.
Karşılaşmanın son bölümünde 83. dakikada Robert Lewandwoski ile bir gol daha bulan kırmızı-beyazlılar karşılaşmadan 5-2 galip ayrıldı.
Bayern Münih bu galibiyetle puanını 33’e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Mainz 05 ise 6 puanla 17 sırada kaldı.
Son dakika haberi... TFF 1. Lig'in 17. haftasında Giresunspor, konuk ettiği Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti. Karadeniz temsilcisi, ligde üst üste 6. galibiyetini alan Karadeniz temsilcisi, ligin ilk yarısını da 35 puanla lider tamamladı.
Süper Lig'in 16. haftasında Hes Kablo Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ın teknik direktörü Sergen Yalçın, kazandıkları için mutlu olduklarını ve önemli bir virajı döndüklerini söyledi.
Süper Lig'in 16. hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk ediyor. Zorlu mücadelede ilk 11'ler belli oldu.
Deplasmanda Hes Kablo Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısında Bernard Mensah ile penaltı vuruşundan yararlanamadı. Penaltıyı Kayserispor'un 2002 doğumlu kalecisi Doğan Alemdar kurtardı.
Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 2-1 deviren Trabzonspor'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, 2021'e galibiyetle başlamanın çok güzel olduğunu söyledi.
Beşiktaş'ın emektar kaptanı Atiba Hutchinson, 2-0 kazandıkları Hes Kablo Kayserispor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.