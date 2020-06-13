Borussia Dortmund son dakikada: 0-1

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 31. haftasında Merkur Spielarena'da Fortuna Düsseldorf'a konuk oldu.
Ev sahibi ekibin özellikle ikinci yarıda birçok pozisyon bulduğu karşılaşmada Borussia Dortmund, 90+5. dakikada Norveçli oyuncusu Erling Haaland'ın attığı kafa golüyle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.
Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcu Kaan Ayhan 90 dakika forma giyerken, ilk 11'de başlayan diğer milli futbolcu Kenan Karaman ise 81 dakika oyunda kaldı.
Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 66'ya çıkartıp, ikinci sıradaki yerini korudu. Düşme hattında bulunan Fortuna Düsseldorf ise 28 puanla 16. sırada kaldı.
Bundesliga'nın 31. haftasında bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Eintracht Frankfurt deplasmanda Hertha Berlin'i 4-1, Werder Bremen deplasmanda Paderborn'u 5-1 ve Union Berlin yine rakip sahada Köln'ü 2-1 yendi. Wolfsburg-Freiburg karşılaşması ise 2-2 berabere sonuçlandı.
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