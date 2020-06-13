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aksam.com.tr
  • 13 Haziran 2020 Cumartesi 22:18
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Bayern Münih şampi...

Bayern Münih şampi...

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Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi.

Lider Bayern Münih, Bundesliga'nın 31. haftasında Allianz Arena'da Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.

Ev sahibi ekibin 26. dakikada Joshua Zirkzee'nin attığı golle 1-0 öne geçtiği karşılaşmada, Borussia Mönchengladbach 37. dakikada Benjamin Pavard'ın kendi kalesine gönderdiği topla eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Maçın 86. dakikasında Leon Goretzka'nın attığı golle Bayern Münih karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Bayern Münih böylelikle sezonun bitmesine 3 hafta kala en yakın rakibi Borussia Dortmund'un 7 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Bavyera ekibi, salı günü deplasmanda Werder Bremen'e karşı oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılması durumunda 30. lig şampiyonluğuna ulaşacak.

Borussia Mönchengladbach ise 56 puanda kaldı.

Borussia Dortmund son dakikada: 0-1

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