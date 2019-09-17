Borussia Dortmund Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Borussia Dortmund Barcelona maçı başladı!

Borussia Dortmund Barcelona maçı saat kaçta, hangi kanalda? Borussia Dortmund Barcelona maçı 17 Eylül Salı akşamı aratılan konular arasında ilk sırada yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu ilk maçında kozlarını sergileyecek iki takım da maça çok iyi hazırlandı. İki takım 1997 yılında oynanan UEFA Süper Kupa maçının ardından ilk kez karşı karşıya geliyor. Alman ekibinde sakatlıkları bulunan Luca Unbehaun ve Nico Schulz bu karşılaşmada görev yapamayacak. İşte Borussia Dortmun Barcelona maçı ile ilgili detaylar

BORUSSİA DORTMUND BARCELONA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi F grubu ilk maçında mücadele veren Borussia Dortmund – Barcelona maçı 17 Eylül Salı akşamı saat 22:00’da başlayacak. Maçı beIN SPORTS 2 kanalı canlı olarak verecek.

İLK 11’LER AÇIKLANDI!

Borussia Dortmund: Bürki, Hakimi, Akanji, Hummels, Guerreiro, Witsel, Delaney, Sancho, Reus, Hazard, Paco Alcacer

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, Arthur, de Jong, Suárez, Griezmann, Ansu Fati

TARİHLERİNDE ÜÇÜNCE KEZ KARŞI KARŞIYA

Borussia Dortmund ve Barcelona tarihlerinde üçüncü kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. İki takım daha önce 1997/98 sezonunda iki ayaklı oynanan Avrupa Süper Kupası'nda karşılaşmış, Barcelona ilk maçı kazandıktan sonra (2-0) ikinci maçta sahadan beraberlikle ayrılmıştı (1-1).

Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 14 maçtır yenilmeyen Barcelona, bu turnvuadaki son 28 grup maçının sadece birini kaybetti.

Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son sekiz maçın sadece ikisini kazanabildi.

GRUPTA İLK İKİ SIRA TUR ATLAYACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 8 grupta ilk iki sırayı alacak takımlar, adlarını ikinci tura yazdıracak.

Gruplarını 3. sırada tamamlayacak ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Şampiyonlar Ligi'nde takımlar, ikinci turdan itibaren iki maçlı eleme usulüyle oynanacak eşleşmelerden galip çıkarak finale yükselmeye çalışacak.

Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu finali, 30 Mayıs 2020'de İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLAR

Galatasaray'ın A Grubu'nda Belçika'nın Club Brugge, Fransa'nın Paris Saint-Germain ve İspanya'nın Real Madrid takımlarıyla mücadele edeceği Şampiyonlar Ligi grupları şöyle:

A Grubu: Paris Saint-Germain, Real Madrid, Club Brugge, Galatasaray

B Grubu: Bayern Münih, Tottenham, Olympiakos, Kızılyıldız

C Grubu: Manchester City, Shakhtar Donetsk, Dinamo Zagreb, Atalanta

D Grubu: Juventus, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Lokomotiv Moskova

E Grubu: Liverpool, Napoli, Salzburg, Genk

F Grubu: Barcelona, Borussia Dortmund, Inter, Slavia Prag

G Grubu: Zenit, Benfica, Olympique Lyon, Leipzig

H Grubu: Chelsea, Ajax, Valencia, Lille

MAÇ TARİHLERİ

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 17-18 Eylül

Grup 2. maçları: 1-2 Ekim

Grup 3. maçları: 22-23 Ekim

Grup 4. maçları: 5-6 Kasım

Grup 5. maçları: 26-27 Kasım

Grup 6. maçları: 10-11 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 18-19 Şubat 2020 ve 25-26 Şubat 2020

Son 16 turu rövanş maçları: 10-11 Mart 2020 ve 17-18 Mart 2020

Çeyrek final ilk maçları: 7-8 Nisan 2020

Çeyrek final rövanş maçları: 14-15 Nisan 2020

Yarı final ilk maçları: 28-29 Nisan 2020

Yarı final rövanş maçları: 5-6 Mayıs 2020

Final maçı: 30 Mayıs 2020