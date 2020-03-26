Bir dönem Kayseri Erciyesspor'da da forma giyen Royston Drenthe, dizi oyuncusu oldu

Hollanda 3. Lig ekiplerinden Kozakken Boys'ta oynayan Drenthe, sosyal medya hesabından suç türündeki dizide yer aldığı sahneleri paylaşarak, uzun süren sessizliğini sona erdirdiğini belirtti.
Oldukça heyecanlı olduğunu kaydeden Drenthe, "İzleyicileri rolümle eğlendirmek için sabırsızlanıyorum. Umarım siz de benim kadar eğlenirsiniz." ifadelerini kullandı.
Kariyerinde Feyenoord, Real Madrid ve Everton gibi takımların formalarını giyen Drenthe, bir dönem Kayseri Erciyesspor'da da oynamıştı.
2017 yılında 29 yaşındayken müzik sektörüne atılarak kariyerini noktaladığını açıklayan Hollandalı oyuncu, daha sonra futbola geri dönmüştü.
Fenerbahçe, milli boksör Serhat Güler'in ikinci koronavirüs testinin negatif çıktığını ve sporcunun hastaneden taburcu olduğunu açıkladı.
İngiltere Futbol Federasyonu, 6. lig seviyesinde olan Ulusal Kuzey ve Güney Ligleri ile daha alt seviyede olan liglerde sezonun iptal edildiğini ve herhangi bir şampiyon belirlenmeyeceğini açıkladı.
Milli futbolcumuz Merih Demiral, eğitimine evinden devam edip fotoğraf gönderen 100 öğrenciye kitap seti göndereceğini, ayrıca koronavirüse rağmen evinden çıkmak zorunda olan ve Kızılay'ın belirleyeceği 2000 aileye erzak yardımı yapacağını açıkladı.
Medipol Başakşehir, futbolcular, teknik heyet ve personele yapılan koronavirüs testlerinin sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
Fenerbahçe Futbol A Takımı Bireysel Performans Uzmanı Fatih Yıldız, “Şu anda haftanın 4 günü çalışıyoruz. Çalışmalarımız özellikle modern ekipmanlarla devam ediyor. Tabii ki böyle bir çalışmayı uygulayabilmek teorik anlamda kolay görünse de buna uygun bir oyuncu profili yoksa kolay değil" dedi.
İngiltere Championship Lig ekiplerinden Leeds United'da futbolcular ve teknik heyet, kulüpte tam zamanlı çalışan personelin maaşlarında kesinti yapılmaması için kendi ücretlerinde kesintiye gidecek.
Hollandalı futbolcu Royston Drenthe, ülkesinde yayınlanan bir dizide rol alarak oyunculuğa adım attı.