Bir devir kapandı: Ercan Taner spikerliği bıraktığını duyurdu

Taner, "18 yaşımdan itibaren maç anlatıyorum... Ailemde 2 vaka yaşadım... Hepsi iyiler şükür... Bu yüzden çok sevdiğim bu işi yapmama kararı aldım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.
18 yaşımdan itibaren maç anlatıyorum...Ailemde 2 vaka— Ercan Taner (@ercantofficial) May 10, 2020
yaşadım...Hepsi iyiler şükür...
Bu yüzden çok sevdiğim bu işi
yapmama kararı aldım...
Saygılarımla...
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