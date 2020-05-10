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  • 10 Mayıs 2020 Pazar 21:16
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  • 10 Mayıs 2020 Pazar 21:18

Bir devir kapandı: Ercan Taner spikerliği bıraktığını duyurdu

Bir devir kapandı: Ercan Taner spikerliği bıraktığını duyurdu

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Ünlü spor spikeri Ercan Taner, hayranlarını üzen bir karar aldı. Taner, geçtiğimiz günlerde katıldığı canlı yayında bEIN Sports'taki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Ailesinden iki kişide koronavirüs görülen Taner, sosyal medya hesabından hayranlarını üzecek bir açıklamada bulundu. Taner, bundan sonraki hayatına maç anlatarak devam etmeyeceğini söyledi.

Taner, "18 yaşımdan itibaren maç anlatıyorum... Ailemde 2 vaka yaşadım... Hepsi iyiler şükür... Bu yüzden çok sevdiğim bu işi yapmama kararı aldım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Ercan Taner, beIN Sports'tan ayrıldı

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