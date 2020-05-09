Ercan Taner, beIN Sports'tan ayrıldı

Ünlü spiker Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ercan Taner yakın tarihte yine sosyal medya hesabından koronavirüs salgını dönenimde maçları anlatma görevini sürdürmeyi düşünmediğini açıklamıştı.
Ajansspor YouTube kanalında yayınlanan bir söyleşiye katılan Taner, "Yayıncı kuruluşta bu konularla ilgili sorumlu arkadaşımızla konuştum. Onlara da artık olmayacağımı söyledim. Hukukta biz buna mücbir sebep diyoruz." ifadelerini kullandı.
Ercan Taner kendi sosyal medya hesabından daha önce şu açıklamaları yapmıştı:
"Şahsen ben 38 yıldır maç anlatıyorum,program sunuyorum, ama bu işte yokum. Ailemden 2 kişi korona tedavisi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var. Ne yapacağım yani; stattan stada koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır" (Fanatik)
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş'tan ayrılan teknik direktör Abdullah Avcı ile gelecek sezon için masaya oturma kararı aldı.
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Olympique Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas, Juventus ile karşılaşacakları UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçının 7 Ağustos'ta oynanacağını ileri sürdü.
Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Florin Andone için Rangers ve Celtic'in devrede olduğu belirtildi.
Şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-lacivertli takım, bu sezon Antwerp forması giyen Kevin Mirallas'ın peşinde.
Yaz transfer döneminde Saint-Etienne'in kadrosuna dahil ettiği Perulu sol bek Miguel Trauco, transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu. Trauco, "Hayalim en üst seviye liglerde yer almak. Türkiye'den Beşiktaş'ın teklifi ekonomik açıdan daha iyiydi ancak ben Fransa'ya gitmeyi tercih ettim" dedi.
Juventus'un yıldız savunmacısı Chiellini, Felipe Melo hakkında çarpıcı açıklamalar yapmıştı. Galatasaray'da da forma giyen Brezilyalı yıldızın, İtalyan futbolcuya yanıtı sosyal medyayı salladı.