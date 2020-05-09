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aksam.com.tr
  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 23:19
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  • 09 Mayıs 2020 Cumartesi 23:20

Ercan Taner, beIN Sports'tan ayrıldı

Ercan Taner, beIN Sports'tan ayrıldı

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Ünlü spiker Ercan Taner, katıldığı bir sosyal medya canlı yayınında Süper Lig'in de yayınlarını gerçekleştiren beIN Sports ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Ünlü spiker Ercan Taner, beIN Sports ile yollarını ayırdığını duyurdu. Ercan Taner yakın tarihte yine sosyal medya hesabından koronavirüs salgını dönenimde maçları anlatma görevini sürdürmeyi düşünmediğini açıklamıştı.

Ajansspor YouTube kanalında yayınlanan bir söyleşiye katılan Taner, "Yayıncı kuruluşta bu konularla ilgili sorumlu arkadaşımızla konuştum. Onlara da artık olmayacağımı söyledim. Hukukta biz buna mücbir sebep diyoruz." ifadelerini kullandı.

Ercan Taner kendi sosyal medya hesabından daha önce şu açıklamaları yapmıştı:

"Şahsen ben 38 yıldır maç anlatıyorum,program sunuyorum, ama bu işte yokum. Ailemden 2 kişi korona tedavisi gördü. Ne çektiklerini biliyorum. Eşimin kronik rahatsızlığı var. Ne yapacağım yani; stattan stada koşup her riske girip maç mı anlatacağım? Tabii ki hayır" (Fanatik)

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