Beşiktaş'tan 2021 bombası Anderson Talisca

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara başlayan Siyah-Beyazlılar, flaş bir isimle temasa geçti. Kara Kartal, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla taraftarları heyecanlandıran Anderson Talisca’yla ilk teması kurdu. Beşiktaş’a geri dönmek konusundaki isteğini saklamayan Brezilyalı futbolcuyla yapılan ilk görüşmeden olumlu ayrılan yönetim, tecrübeli isim için kaynak arayışına girdi. İnternet üzerinden yapılan toplantıda, “Aboubakar’la futbol oynamayı ve Vodafone Park’ı çok özledim. Beşiktaş’ta futbol oynamayı her zaman isterim” diyen Sambacı için girişimler başladı. Çin Ligi ekibi Guangzhou Evergrande’den yıllık 12 milyon Euro kazanan tecrübeli futbolcudan geri dönüş için Feda isteyen yönetim, oyuncuya, ikinci yarı için 2.5 milyon Euro’luk maaş önerisinde bulunacak. Futbolcunun kulübüyle de transfer formülü için resmi temas kurulacak.
25 milyon Euro’ya transfer
Beşiktaş formasıyla 2016-18 sezonları arasında 80 maça çıkıp 37 gol atarak bir kez Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Anderson Talisca, Kara Kartal’daki yükselişinin ardından iki sezonluk kiralık macerasını tamamlamıştı. Oyuncunun kulübü Benfica, 2018 yılında Anderson Talisca’yı 25 milyon Euro karşılığında Çin Ligi temsilcisi Guangzhou Evergrande’ye göndermişti. Kulübünde görev yaptığı 3 sezonda 68 maça çıkıp 38 gol atan Talisca, burada da 1 şampiyonluk yaşadı.
Menajerine talimat
Kara Kartal, ara transfer döneminde Anderson Talisca’yı renklerine bağlamadan önce sorunlu yıldızı Adem Ljajic’le yollarını ayırmayı planlıyor. Siyah-Beyazlılar, kulüpten yıllık 3 milyon 250 bin Euro kazanan Sırp futbolcuyu gönderip maaş bütçesinde yer açmayı hedefliyor. Bu sezon Beşiktaş formasıyla sadece 6 maça çıkıp takımına gol ya da asist katkısı yapamayan deneyimli futbolcunun menajerinden kulüp bulmasını isteyen yönetim, bu ayrılığı gerçekleştirerek hem maaş yükünü azaltmayı hem de yabancı oyuncu kotasında yer açmayı istiyor.
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