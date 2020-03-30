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aksam.com.tr
  • 30 Mart 2020 Pazartesi 07:44
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  • 30 Mart 2020 Pazartesi 07:44

Beşiktaş'ta yönetimin imdadına yıldızları yetişti! Büyük fedakarlık...

Beşiktaş'ta yönetimin imdadına yıldızları yetişti! Büyük fedakarlık...

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Korona virüs sebebiyle TFF'den ve taraftardan gelen gelirden de olan Siyah-Beyazlılar'ın imdadına, futbolcular yetişti! Burak, Gökhan ve Atiba'nın takım arkadaşlarıyla da konuşup; Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki alacaklarından vazgeçerek personel ödemelerinin önünü açtığı ortaya çıktı.

Tüm dünyayı olumsuz etkileyen koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig’e ara verilmesinin ardından bu durumdan en çok etkilenen sektörler arasında futbol da yer almıştı. Zaten ekonomik olarak sıkıntı içerisinde bulunan Siyah-Beyazlılar, ligin durması ve insanların evlerine çekilmesinin ardından TFF’den aldığı; galibiyet primine ek olarak, tribün ve satış gelirlerinden de oldu. Normal şartlarda oyuncuların maaşlarını, bu 3 kalemden gelen sıcak parayla 4 ay geriden de olsa ödeyen Kara Kartal’ın, mali olarak iyice zora girmesi sonrasında devreye Beşiktaş’ın kaptanları girdi...

Çalışmalarını evlerinden sürdüren; Burak Yılmaz, Gökhan Gönül ve Atiba Hutchinson’ın, önce aralarında ardından takım arkadaşlarıyla görüşüp, liglere ara verildiği için; Mart, Nisan ve Mayıs aylarındaki tüm alacaklarının bırakılması kararını aldıkları öğrenildi.

‘Fedakarlık sırası bizde’

Kaptan Burak Yılmaz’ın, “Fedakarlık sırası bizde. Tüm dünya, bu virüs sebebiyle büyük sıkıntı içerisinde. Herkesi etkileyip bizi teğet geçmesi düşünülemez. Önce sağlık, sonra kulübümüz” dediği bildirildi. Beşiktaşlı futbolcuların bu hamleyle, öncelikli olarak kendilerine ödeme yapan yönetimin elini rahatlatıp kulüp personelinin maaşlarının yatırılmasını istediği kaydedildi. Bu hamle sonrasında futbolcular gibi kendileri de maaşlarını birkaç ay geriden alan kulüp personeline ödemelerin yapılması bekleniyor.

(Fanatik)

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