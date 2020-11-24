Beşiktaş'ta Larin seriye devam etmek istiyor

Beşiktaş formasıyla çıktığı son 4 maçta rakip fileleleri 4 kez havalandıran Cyle Larin, serisini Fenebrahçe karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor. Başarılı futbolcu, hafta boyunca yapılacak takım çalışmalarında formunu daha da yükseğe çıkarıp sarı lacivertlileri de boş geçmemeyi istiyor.
Gençlerbirliği maçını farklı geçen Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi tatlı bir telaş yaşanıyor. Teknik Direktör Erol Bulut'u zor bir karar bekliyor.
Kolombiyalı golcü dün akşam fazlasıyla arandı. Sakatlığı nedeniyle Sivas'tan sonra Kayseri karşısında da forma giyemeyen Falcao'nun Rize deplasmanında takımdaki yerini alabilmesi için tüm imkanlar seferber edilecek.
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın Fenerbahçe derbisine savunmada Welinton ve Vida ile çıkmayı planlıyor.
Trabzonspor kariyerine Erzurum galibiyeti ile başlayan Abdullah Avcı'nın maç sonunda yaptığı konuşma ortaya çıktı.
Temsilcimiz Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi 4. haftasında İngiliz devi Manchester United'a konuk oluyor.
Fenerbahçe'nin yıldızı Ozan Tufan, Premier Lig'e transferinin direkten döndüğünü söyledi.