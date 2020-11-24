Beşiktaş'ta Larin seriye devam etmek istiyor

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Beşiktaş'ın formda golcüsü Cyle Larin, gol serisine Fenerbahçe derbisinde devam etmek istiyor.

Beşiktaş formasıyla çıktığı son 4 maçta rakip fileleleri 4 kez havalandıran Cyle Larin, serisini Fenebrahçe karşısında da sürdürmeyi amaçlıyor. Başarılı futbolcu, hafta boyunca yapılacak takım çalışmalarında formunu daha da yükseğe çıkarıp sarı lacivertlileri de boş geçmemeyi istiyor.