Beşiktaş'ta Gökhan ve Caner 'feda' dedi

Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yeniden kontrat yapılacak. İki oyuncu senelik ücretlerinde indirime gitmeyi de kabul etti.

Gelecek sezonun kadro yapılanması için şimdiden çalışmalara devam eden Beşiktaş yönetimi, takımın iki tecrübeli oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyordu. Siyah-beyazlı yöneticiler bu sezon gösterdikleri performansla alkış toplayan iki oyuncunun durumu için ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın'a danıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yıldız oyuncuların kadroda tutulmasından yana olduğunu söyledi.

Bunun üzerine görüşmeler başladı. Kulübün ekonomik durumunu bilen iki oyuncu da senelik ücretlerinde indirime gitmeye hazır olduklarını bildirdi. Tecrübeli futbolcuların bu yaklaşımı siyah-beyazlı yöneticileri çok memnun etti. Gökhan ve Caner'in sözleşmelerinin iki seneliğine uzatmaları konusunda anlaşmaya varıldı.

ATIBA BEKLENİYOR

Kartal'ın tecrübeli iki yıldızı geçtiğimiz yıl da yıllık ücretlerinin Türk lirasına çevrilmesini kabul etmişti. Caner Erkin yıllık 9,4, Gökhan Gönül ise 9,2 milyon lira kazanıyordu. Sezon sona ermeden imzaların atılması planlanıyor. Bunun için de taraftarların heykelinin yapılmasını istediği Atiba Hutchinson bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le birlikte takımın 37 yaşındaki Kanadalı yıldızına da imza attırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi otomatikman bir sene daha uzatılan Atiba Hutchinson bir sene daha oynamaya sıcak bakıyor ancak çocuklarının eğitimi sebebiyle henüz net kararını vermiş değil. Eğer Atiba da kabul ederse Beşiktaş gelecek sezon üç tecrübeli oyuncusuyla yola devam edecek.

(Türkiye)