  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:51
  • |
  • 19 Şubat 2020 Çarşamba 13:58

Beşiktaş'ta Gökhan ve Caner 'feda' dedi

Beşiktaş'ta Gökhan ve Caner 'feda' dedi

Paylaş

Beşiktaş'ta sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile yeniden kontrat yapılacak. İki oyuncu senelik ücretlerinde indirime gitmeyi de kabul etti.

Gelecek sezonun kadro yapılanması için şimdiden çalışmalara devam eden Beşiktaş yönetimi, takımın iki tecrübeli oyuncusuyla anlaşmaya vardı. Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in sözleşmeleri sezon sonunda bitiyordu. Siyah-beyazlı yöneticiler bu sezon gösterdikleri performansla alkış toplayan iki oyuncunun durumu için ilk olarak teknik direktör Sergen Yalçın'a danıştı. Tecrübeli çalıştırıcı yıldız oyuncuların kadroda tutulmasından yana olduğunu söyledi.

Bunun üzerine görüşmeler başladı. Kulübün ekonomik durumunu bilen iki oyuncu da senelik ücretlerinde indirime gitmeye hazır olduklarını bildirdi. Tecrübeli futbolcuların bu yaklaşımı siyah-beyazlı yöneticileri çok memnun etti. Gökhan ve Caner'in sözleşmelerinin iki seneliğine uzatmaları konusunda anlaşmaya varıldı.

ATIBA BEKLENİYOR

Kartal'ın tecrübeli iki yıldızı geçtiğimiz yıl da yıllık ücretlerinin Türk lirasına çevrilmesini kabul etmişti. Caner Erkin yıllık 9,4, Gökhan Gönül ise 9,2 milyon lira kazanıyordu. Sezon sona ermeden imzaların atılması planlanıyor. Bunun için de taraftarların heykelinin yapılmasını istediği Atiba Hutchinson bekleniyor. Siyah-beyazlı yönetim Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le birlikte takımın 37 yaşındaki Kanadalı yıldızına da imza attırmayı hedefliyor.

Geçtiğimiz sezon sonunda sözleşmesi otomatikman bir sene daha uzatılan Atiba Hutchinson bir sene daha oynamaya sıcak bakıyor ancak çocuklarının eğitimi sebebiyle henüz net kararını vermiş değil. Eğer Atiba da kabul ederse Beşiktaş gelecek sezon üç tecrübeli oyuncusuyla yola devam edecek.

(Türkiye)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Parmağında ödem olan Sturridge ile tırnağında sorun olan Obi Mikel idmana katılmadı

title

Rıza Çalımbay'dan penaltı ve hakem tepkisi

title

Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde ilk golü atan kolay kolay kaybetmiyor

İstanbul20 Final Topu Büyük Beğeni Topladı

SPOR GÜNDEMİ

Derbinin hakemi belli oldu! Kimse beklemiyordu...
Derbinin hakemi belli oldu! Kimse beklemiyordu...

Derbinin hakemi belli oldu! Kimse beklemiyordu...

Süper Lig'de Fenerbahçe - Galatasaray maçını Halil Umut Meler, Beşiktaş - Trabzonspor maçını ise Fırat Aydınus yönetecek.

Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer'
Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer'

Demirören'e dön baskısı! 'Bu işi sadece o çözer'

Beşiktaş’ın bazı etkili kongre üyeleri, eski başkanı ikna etmek için çalışmalar yürütüyor. Kulübün yaşadığı mali sıkıntıların çözümü için Yıldırım Demirören ismi yine ön planda. Sezon sonunda olağanüstü bir kongre ihtimaline karşılık üyelikler güncelleniyor ve bu doğrultuda program yapılıyor.

Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti?
Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti?

Muslera'nın Adem Büyük kehaneti tuttu! Ne demişti?

Galatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera’nın Adem Büyük hakkındaki kehaneti tuttu. Tecrübeli eldiven, Adem Büyük için, “Göreceksiniz en iyi transferimiz olacak. Beklentilerin kesinlikle üstüne çıkacak ve bize çok katkı sağlayacak” demişti.

Derbi öncesi Galatasaray'a müjdeli haber geldi
Derbi öncesi Galatasaray'a müjdeli haber geldi

Derbi öncesi Galatasaray'a müjdeli haber geldi

23. haftada kritik Fenerbahçe deplasmanına çıkacak olan Galatasaray'a yıldız oyuncusundan iyi haber geldi.

Beşiktaş'tan transfer bombası!
Beşiktaş'tan transfer bombası!

Beşiktaş'tan transfer bombası!

Beşiktaş, 17 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Andona Jacob'u denemek için İstanbul'a getirdi.

Uğurcan Çakır'a bir talip de İspanya'dan
Uğurcan Çakır'a bir talip de İspanya'dan

Uğurcan Çakır'a bir talip de İspanya'dan

Trabzonspor'un yıldız kalecisi Uğurcan Çakır Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarında. Uzun süredir Liverpool’un takip ettiği genç kaleciyi Tottenham, Sevilla ve Everton’ın yetkilileri de maçlara gelip canlı olarak izliyor.

Güle güle Karius! Yeni kaleci şimdiden belli
Güle güle Karius! Yeni kaleci şimdiden belli

Güle güle Karius! Yeni kaleci şimdiden belli

Loris Karius ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Alman file bekçisinin yerine Volkan Babacan’ı kadrosuna katacak.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.