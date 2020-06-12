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  • Beşiktaş'ta eşyalarını toplayan Mohamed Elneny'nin son anda ikna edildiği ortaya çıktı
  • 12 Haziran 2020 Cuma 10:13
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Beşiktaş'ta eşyalarını toplayan Mohamed Elneny'nin son anda ikna edildiği ortaya çıktı

Beşiktaş'ta eşyalarını toplayan Mohamed Elneny'nin son anda ikna edildiği ortaya çıktı

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Mohamed Elneny'nin geçtiğimiz cuma günü apar topar eşyalarını toplayıp Beşiktaş'tan ayrılmaya karar verdiği ortaya çıktı. Siyah-Beyazlılardan alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle ayrılmak isteyen Mısırlı futbolcuyu, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Arsenal durdurdu. Beşiktaş yönetimi de Elneny'nin alacaklarının yarısını ödeyince 27 yaşındaki futbolcu kararını değiştirdi.

Sezon başında Beşiktaş’ın, İngiltere Premier Lig devi Arsenal’den kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, Siyah-Beyazlı camiayı bir hayli heyecanlandırmıştı. Ancak Mısırlı futbolcu, beklenen etkiyi bir türlü yaratamadı. 27 yaşındaki ön libero, çıktığı 28 maçta vasatı aşamazken, 2 gol pası verdi. Bu gelişmelerin üzerine Kara Kartal’da flaş bir kriz yaşandığı ortaya çıktı.

SEZONU BURADA BİTİRECEK

Kulüpten alacaklarını bir türlü tahsil edemeyen Elneny’nin, geçtiğimiz cuma günü bavullarını topladığı ve apar topar takımdan ayrılmaya karar verdiği öğrenildi. Ancak bu gelişmelerin üzerine oyuncunun bonservisine sahip olan Arsenal, devreye girdi. Beşiktaş Yönetimi de Mısırlı futbolcunun alacaklarının yarısını ödedi. 27 yaşındaki yıldız, kesin olarak sezonun geri kalanında Siyah- Beyazlı formayı giyecek.

ARSENAL’DEN SERT UYARI

Arsenal'in bu gelişmelerden hemen önce Mohamed Elneny’yi sert bir dille uyardığı ve Mısırlı futbolcuya, sezonu Beşiktaş’ta tamamlamaması halinde ceza verileceğini ilettiği bildirildi. Gelecek sezon için Olympiakos ile temaslarda bulunan 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun, Yunan ekibi ile anlaşması durumunda gidişine onay verilmeyeceğinin de söylendiği aktarıldı. Bunların üzerine Elneny, zoraki olsa da Siyah- Beyazlılar’da kaldı.

(Fanatik)

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