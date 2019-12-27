Beşiktaş'ta Elneny bilmecesi! Milan'a mı gidecek?

Beşiktaş’ın sezon başında Arsenal’den 1 yıllığına kiraladığı Mohamed Elneny için babası Nasser Elneny’den flaş bir açıklama geldi. Oğlunun ocak ayında Milan’a gideceğini vurgulayan Nasser Elneny, “Mohamed ve Milan arasındaki görüşmeler artık ileri düzeyde. Kontrat henüz imzalanmış değil, ancak onu ilerleyen günlerde Milan formasıyla görebilirsiniz. Mohamed, Beşiktaş’ta iyi iş çıkardı ve Milan’a gitmek istiyor” dedi.

Siyah-Beyazlı kulübün Sportif Direktörü Ali Naibi ise Elneny’nin takımda kalacağını belirtip, “Elneny’nin sözleşmesinin devre arasında feshi söz konusu değil. Arsenal’le bir yıllık anlaşma yaptık. Babasının neden böyle bir açıklama yaptığını anlamadım. Elneny, sezon sonuna kadar Beşiktaş’ta kalacak” ifadesini kullandı.

(Star)